El máximo referente del futbol mexicano en el mundo analizó el presente de los dos clubes más importantes del país y definió a su favorito.

El Clásico Nacional entre Chivas y América es el partido más importante de toda la Liga MX, por lo que debido a la grandeza de ambas instituciones se dice que no importan los antecedentes, debido a que los jugadores brindan un extra para disputar este tipo de partidos; sin embargo, para Hugo Sánchez hay un amplio favorito.

El legendario Pentapichichi no titubeó y aseguró que después de lo que se ha mostrado en la Liga MX, en donde se están registrando partidos con muchas emociones, el Guadalajara es el candidato a llevarse esta edición del Clásico frente a las Águilas.

“Es un momento interesante tomando en cuenta la dinámica que estamos observando en ciertos partidos. Una intensidad y un campeonato interesante, con un buen nivel técnico, un buen nivel futbolístico y el espectáculo cuenta mucho.

“Ese espectáculo de ver muchos goles, de ver muchas ocasiones claras de gol, mucha intensidad y este Clásico se presta para ello. Obviamente Chivas está ganando por ciertos puntos“, explicó el Pentapichichi en ESPN.

Comparativa de Chivas y América antes del Clásico Nacional

Antecedentes recientes entre Chivas y América

TORNEO RESULTADO INSTANCIA Clausura 2026 Chivas 1-0 América Regular Apertura 2025 América 1-2 Chivas Regular Clausura 2025 Chivas 0-0 América Regular Apertura 2024 América 1-0 Chivas Regular Clausura 2024 América 1-0 Chivas Semifinal de vuelta Clausura 2024 Chivas 0-0 América Semifinal de ida Clausura 2024 Chivas 0-0 América Regular Apertura 2023 América 4-0 Chivas Regular Clausura 2023 América 1-3 Chivas Semifinal de vuelta Clausura 2023 Chivas 0-1 América Semifinal de ida

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.