Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a América. De cara al siguiente partido, Amaury Vergara dejó en claro que el Guadalajara está listo para quedarse con el Clásico Nacional.

Ante Pumas, Chivas volvió a mostrar el hambre de campeón que despertó en el último año con Gabriel Milito, luego de golear por 3-0. El lunes, Amaury Vergara dio a entender que el Guadalajara es favorito a quedarse con el Clásico Nacional y es claro que el equipo debe pasar por arriba a América para consolidarse como candidato al título.

El inicio del Apertura 2026 dejó la sensación de que el Rebaño Sagrado no terminaba de hacer funcionar su estilo de juego ante rivales más accesibles como Santos Laguna, FC Juárez y Puebla, mientras que ante Toluca quedó a deber. La falta de gol se rompió contra Tijuana, pero ante Pachuca volvió a mostrar limitaciones luego de igualar 1-1 en el Estadio Hidalgo.

En los últimos dos fines de semana, el Guadalajara se volvió a encontrar con la victoria y las goleadas. Primero, Atlético de San Luis perdió 3-0 de local, mientras que Pumas perdió por el mismo resultado, pero en el Estadio Akron. El próximo fin de semana es momento de concretar el crecimiento con una victoria contundente ante América.

Las Chivas de Gabriel Milito anotaron seis goles en los últimos dos partidos. (Foto: IMAGO7)

Es cierto que los clásicos son clásicos y que no importa cómo uno llega al partido, pero los dirigidos por Guillermo Almada hilvanan 3 derrotas consecutivas y ante Cruz Azul merecieron perder por más goles de diferencia. Es claro que el Guadalajara es favorito y que el próximo sábado solo sirve ganar a como dé lugar.

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El equipo de Gabriel Milito no tiene que abandonar su estilo de juego ante América, sino que debe seguir confiando en un sistema que le dio, le da y le va a seguir dando resultados. No sirve un empate o una derrota digna porque el rival ganó por llegar 2 veces a la portería. Es momento de dar un golpe sobre la mesa, pasar por encima a los azulcremas y borrar del campo de juego del Estadio Azteca un intento de candidato a ganar la Liga MX.

Los 3 jugadores de Chivas que deben consolidarse ante América

Es bien sabido que el once titular de Gabriel Milito lleva varios partidos consolidándose, pero hay 3 que necesitan terminar de marcar la diferencia en un partido en el que la presión se siente. En la defensa, Diego Campillo debe ser el pilar defensivo que ha venido creciendo como líbero. Al zaguero hay que sumar a Santiago Sandoval y Hugo Camberos, que ya son una realidad del fútbol mexicano, pero para despejar cualquier tipo de duda deben ser garantías por sus respectivos carriles.