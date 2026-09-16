El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional. Este miércoles se confirmó el regreso de José Castillo a los trabajos.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar al América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, el Guadalajara dio a conocer el regreso de José Castillo a las prácticas con el resto de sus compañeros. A su vez, el técnico argentino volvió a tener en cuenta a Samir Inda y Ángel Chávez.

El conjunto rojiblanco viene de llevar adelante una gran actuación frente a Pumas UNAM luego de golear por 3-0 en el Estadio Akron, pero se habían encendido las alarmas por cómo se retiró Omar Govea del partido. El mediocampista y capitán sin cinta del equipo hoy estuvo presente en el entrenamiento del Rebaño Sagrado y estaría sin problemas en el choque contra las Águilas.

Esta tarde, el Guadalajara confirmó que José Castillo está recuperado, ya que estuvo presente en la práctica del miércoles. Al defensa hay que sumar a Ángel Chávez y Samir Inda, dos canteranos que eran tenidos en cuenta por el técnico argentino en cada convocatoria, pero que el último fin de semana fueron enviados a jugar con la Sub-21.

José Castillo entrenó con el Guadalajara. (Foto: IMAGO7)

Cabe destacar que Miguel Gómez y Miguel Tapias no estuvieron presentes en la práctica de esta mañana, por lo que todo indica que no serán tenidos en cuenta para enfrentar a América. No hay que olvidarse de que el último partido en el que jugó el lateral derecho fue ante Pachuca, mientras que Micky fue convocado a disputar la Leagues Cup y no vio acción.

Bryan González sería titular en Chivas vs. América

El lunes, Jesús Bernal confirmó en ESPN que Bryan González está disponible y que no sería extraño que ingrese al cuadro titular por Hugo Camberos. “El Cotorro ya está listo y, si se fijaron en el partido de ayer, ingresó 15 minutos, tuvo gol después de una gran asistencia de Efraín Álvarez. La competencia directa de Hugo Camberos es el Cotorro, son ellos dos (Bryan González). Entonces por ahí pudiera venir la modificación que Gabi Milito quiera regresar a lo que hizo durante todo el año anterior, que era sostener al Cotorro como carrilero izquierdo y tener a Camberos más como revulsivo. Por ahí podría venir al menos la que está por ahora en el aire”, comentó el insider rojiblanco.

Diego Campillo habló en la previa del Clásico Nacional

Tras la victoria contra Pumas, Diego Campillo envió un claro mensaje al América al señalar que siempre se ven como favoritos. “Siempre me veo como favorito en el Clásico Nacional, no en todos los partidos, por la manera en que trabajo y que trabajamos. Entonces, va a ser un partido muy bonito, mucho choque”, le contestó el zaguero a Alex Ramírez en el campo de juego del Estadio Akron.