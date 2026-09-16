Armando González lleva adelante una importante aventura en Europa. En su debut en la Europa League tuvo su estreno goleador para el empate parcial de Olympiacos.

Estadio Karaiskakis de Grecia Olympiacos no tenía su mejor partido ante Jagiellonia Białystok por la jornada uno de la Europa Leagues. Sin embargo, Armando González tuvo su segunda pelota clara de gol y marcó el empate. ¡Enorme inicio del ex-Chivas en torneos europeos!

La historia para el conjunto rojiblanco no había comenzado de la mejor manera porque un error defensivo había abierto el marcador para el conjunto polaco. Kajetan Szmyt fue el encargo de fusilar a Ortega para el 1-0 parcial.

Con el correr de los minutos Olympiacos inclinó la cancha contra la portería de Jagiellonia, pero el cero no se terminaba de romper. Sin embargo, en un tiro de esquina apareció Armando González para rematar tras un rebote largo del portero y anotar el 1-1 parcial.

No hay que olvidarse que el canterano del Guadalajara es líder de goleo en la Copa de Grecia debido a que lleva anotado tres goles. Sin embargo, en la Superliga de Grecia aún no pudo tener su estreno goleador.

Video del gol de Hormiga González