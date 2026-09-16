Mateo Chávez había comenzado la temporada de una manera sumamente prometedora con el AZ Alkmaar. El canterano de Chivas se había consolidado como titular prácticamente indiscutible y estaba demostrando un gran nivel después del Mundial, aportando no solamente en la parte defensiva, sino también en ataque con goles y asistencias.

Sin embargo, las alarmas se encendieron en el partido contra Willem II, cuando el lateral mexicano salió visiblemente adolorido y con molestias en una pierna, al grado de tener que abandonar el terreno de juego y no poder terminar el encuentro. La situación generó preocupación tanto por el importante debut del AZ Alkmaar en la Europa League como por el primer llamado de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Mateo Chávez no pudo terminar el partido.

Afortunadamente, todo parece indicar que la situación quedó en un calambre y en un gran susto. El AZ Alkmaar confirmó que Mateo Chávez será titular en su visita al Sunderland de la Premier League, en lo que representa el primer partido del conjunto neerlandés en esta edición de la Europa League y una prueba de gran importancia tanto para el mexicano como para su equipo.

De igual forma, todo parece indicar que Chávez estaría disponible para ser convocado por Rafa Márquez durante la próxima Fecha FIFA. Hay que recordar que este periodo será más largo de lo habitual y representará una oportunidad importante para que el canterano rojiblanco comience a ganarse un lugar de cara al Mundial 2030, donde actualmente aparece como uno de los candidatos con mayores posibilidades de ocupar la titularidad por la banda izquierda.

Por ahora habrá que ir paso a paso y darle seguimiento a su actuación contra el Sunderland. Será una prueba importante ante un rival de una liga mucho más competitiva que la de los Países Bajos, por lo que el encuentro permitirá comenzar a medir el verdadero nivel tanto de Chávez como del AZ Alkmaar, además de darle al mexicano una nueva oportunidad para ganar reconocimiento en el futbol europeo.

Armando González también va como titular en Europa League

Y Mateo Chávez no será el único mexicano que tendrá protagonismo este miércoles en la Europa League. Armando González también fue confirmado como titular con el Olympiacos para enfrentar al Jagiellonia Białystok, por lo que los dos canteranos de Chivas tendrán la oportunidad de comenzar desde el primer minuto en su debut dentro de la competición europea.