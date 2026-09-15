Chivas volvió a demostrar el gran momento que atraviesa bajo las órdenes de Gabriel Milito al imponerse por contundente marcador de 3-0 sobre Pumas en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado ofreció otra exhibición de autoridad ante uno de sus rivales y confirmó que puede dominar los partidos cuando encuentra su mejor versión. Sin embargo, el Guadalajara ya tiene la mirada puesta en su siguiente gran desafío: el Clásico Nacional contra América, donde buscará repetir una actuación contundente y quedarse con otro triunfo de gran importancia.

Gabriel Milito manda advertencia para Santiago Sandoval y Hugo Camberos dentro de Chivas

El gran rendimiento de Santiago Sandoval y Hugo Camberos los ha puesto en el radar de la Selección Mexicana, pero Gabriel Milito dejó claro que esto no debe hacer que pierdan el piso. El entrenador de Chivas pidió que ambos afronten cualquier reconocimiento con tranquilidad, humildad y la misma actitud que los llevó a ganarse un lugar, dejando claro que estarán rodeados por sus compañeros y todo el club para ayudarlos en su crecimiento. Además, recordó que en su equipo juegan quienes mejor están y advirtió que ni una posible convocatoria al Tri debe cambiar su comportamiento.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval claves en el equipo de Milito.

Omar Govea enciende las alarmas por posible lesión antes del Clásico Nacional contra el América

Las alarmas se encendieron alrededor de Omar Govea después de la victoria sobre Pumas, pues el mediocampista terminó el encuentro con evidentes molestias. En un video publicado por José María Garrido en Futbol con Cerebro se observa al jugador salir de la cancha rengueando y con dificultades para caminar con normalidad, mientras Gabriel Milito se acercó para preguntarle cómo se encontraba. Govea señaló que sentía una dolencia en la zona derecha de la cintura y realizó algunos gestos de dolor. Hasta el momento, Chivas no ha informado sobre alguna lesión, por lo que será importante comprobar si puede entrenarse con normalidad durante la semana previa al Clásico Nacional.

¿Descartados? Gabriel Milito deja borrados a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda contra Pumas

Gabriel Milito realizó cinco modificaciones durante el triunfo contra Pumas, dando descanso a varias piezas importantes de su once titular. Ángel Sepúlveda, Hugo Camberos y Omar Govea fueron los primeros en abandonar el terreno de juego, mientras que posteriormente salieron Daniel Aguirre y Santiago Sandoval. Lo que llamó la atención fue que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda ni siquiera tuvieron minutos, algo que comienza a generar dudas entre los chivahermanos sobre su situación en el Apertura 2026, pues Jordan ya se había quedado fuera de acción contra Atlético de San Luis, mientras que Kevin tampoco fue considerado frente a los Universitarios.

Jordan Carrillo ha tenido pocas oportunidades en los últimos partidos.

Uriel Antuna demuestra su respeto por los jugadores de Chivas, entre abucheos de la afición

Uriel Antuna volvió a vivir un partido especial en su regreso al Estadio Akron, pues la afición de Chivas lo abucheó prácticamente durante los 90 minutos. A pesar de ello, el futbolista dejó de lado la rivalidad y se acercó a varios de sus antiguos compañeros para saludarlos antes y después del encuentro. Uno de los momentos más llamativos ocurrió con Raúl Rangel, con quien incluso bromeó y aprovechó para felicitarlo por la espectacular atajada que realizó después de un disparo de Antuna desde prácticamente atrás de la mitad de la cancha.

Amaury Vergara enciende el Clásico Nacional con advertencia al América

Amaury Vergara también habló después de la goleada sobre Pumas y no ocultó su ilusión por el momento que atraviesa el Guadalajara, especialmente por el protagonismo que están tomando los jóvenes de la cantera. El dueño de Chivas aseguró estar muy orgulloso del equipo y preparado para el Clásico Nacional, además de destacar el gran trabajo que están realizando los futbolistas jóvenes. Con América como próximo rival, el dirigente dejó claro que el Rebaño Sagrado afrontará el partido con toda la seriedad que merece: están listos, preparados y saben perfectamente cómo deben jugar uno de los encuentros más importantes del futbol mexicano.