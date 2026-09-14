Uriel Antuna fue uno de los jugadores más abucheados por la afición de Chivas. Lo que la transmisión no mostró fue el gesto del exjugador rojiblanco con sus compañeros.

Chivas llevó adelante una gran actuación ante Pumas, debido a que se impuso por 3-0 en el Estadio Akron por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, José María Garrido reveló una imagen que la transmisión no mostró de Uriel Antuna, quien no paró de saludar y bromear con sus excompañeros.

El nacido en Gómez Palacio fue uno de los tantos jugadores que llegó a Verde Valle en la gestión de Ricardo Peláez como director del Guadalajara. Su bajo rendimiento e indisciplinas llevaron a la directiva a intercambiarlo a Cruz Azul por el fichaje de Roberto Alvarado.

Ayer, Uriel Antuna fue el único de los tres exjugadores de Chivas que regresó junto a Pumas para disputar la jornada 8 del Apertura 2026, debido a que César Huerta y Cristian Calderón estaban lesionados. Tras la goleada del Rebaño Sagrado en el Estadio Akron, se viralizó en el canal de YouTube de José María Garrido el saludo del exjugador rojiblanco.

Uriel Antuna fue anulado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

En el video publicado en Futbol con Cerebro, el mediocampista no solo no pudo anotar un gol al Guadalajara, sino que también se acercó a varios de sus excompañeros a saludarlos. Uno de ellos fue Raúl Rangel, con quien bromeó y lo felicitó por su gran atajada ante el tiro que realizó desde atrás de la mitad de la cancha.

Cabe destacar que Uriel Antuna fue anulado en el sector izquierdo por Hugo Camberos, Fernando González y Luis Romo. A su vez, no solo fue recibido con abucheos, sino que también la afición del Rebaño Sagrado lo despidió de la misma manera.

Uriel Antuna no paró de bromear y saludar a excompañeros de Chivas.

Los números de Uriel Antuna en Chivas