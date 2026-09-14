Chivas logró superar sin problemas a Pumas, pero de lo que poco se habla es de la última decisión de Gabriel Milito con Jordan Carillo y Kevin Castañeda.

Chivas dejó una imagen de grande despierto y dispuesto a dejar todo para lograr la 13 en el Apertura 2026. Otra faceta que dejó el encuentro fue la decisión de Gabriel Milito con sus jugadores, debido a que decidió dejar en el banco de suplentes a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.

El Guadalajara llevó adelante un enorme partido ante el equipo de Esteban Solari, debido a que desde el primer minuto impuso sus condiciones y superó a un rival que poco hizo para marcar la diferencia. Santiago Sandoval abrió el marcador de cabeza, en el segundo tiempo anotó un golazo desde fuera del área y Bryan González regresó con una enorme anotación para poner cifras definitivas.

De cara al choque ante América por el Apertura 2026, Gabriel Milito decidió llevar adelante 5 cambios con aquellas piezas que son clave en el armado del once titular. Ángel Sepúlveda, Hugo Camberos y Omar Govea fueron los primeros reemplazados, mientras que Daniel Aguirre y Santiago Sandoval fueron los siguientes en abandonar el terreno de juego.

Jordan Carrillo no fue fue tenido en cuenta ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

La imagen que dejó el técnico argentino es que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda no fueron tenidos en cuenta y la gran pregunta que comienza a resonar entre los chivahermanos es si se les acabó el crédito en el Apertura 2026. El extremo no ingresó ante Atlético de San Luis, mientras que el exjugador de Xolos no lo hizo ante los Universitarios.

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Cabe destacar que Gabriel Milito le dio oportunidad a los dos refuerzos, pero a diferencia de otros elementos ninguno terminó por marcar la diferencia como sucedió con Brian Gutiérrez o Efraín Álvarez. Son jugadores con calidad comprobada, pero cuando ingresan restan en el juego del conjunto rojiblanco y un claro ejemplo fue el partido ante Pachuca.

Gabriel Milito no solo descartó a Carrillo y Castañeda

Por otro lado, para el duelo ante Pumas, Gabriel Milito decidió descartar a dos jugadores que eran tenidos en cuenta en cada una de las convocatorias. Tanto Samir Inda como Ángel Chávez jugaron el último domingo con la Sub-21, mientras que Jonathan Pérez se quedó en el banco de suplentes.