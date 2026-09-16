El entrenador de las Águilas sabe que su equipo es inferior al Guadalajara, por lo que tomaron decisiones que contrastaron de forma importante.

Chivas está viviendo un gran momento futbolístico en este Apertura 2026 al consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones y a unos días de disputar una edición más del Clásico Nacional contra el América, en donde causaron revuelo las contrastantes decisiones que tomaron los entrenadores de ambas escuadras, Gabriel Milito y Guillermo Almada.

La realidad es que el Guadalajara ha ido de menos a más en el semestre, ya que inició recibiendo muchas críticas; sin embargo, el entrenador argentino supo recomponer el rumbo para colocar nuevamente a los tapatíos entre los mejores de la Liga MX.

Es por eso que Milito decidió darle descanso al plantel rojiblanco durante el martes 15 de septiembre, por lo que les permitió a los jugadores estar con sus familias a la víspera de la celebración de Independencia.

Sin embargo, el entrenador del rival en turno, Guillermo Almada, decidió hacer entrenar a sus futbolistas a doble sesión de cara al partido contra el Guadalajara, en donde no quiere recibir su cuarta derrota en fila, lo que causó polémica por lo contrastante de la decisión de ambos timoneles.

Chivas regresó a los trabajos este miércoles 16 de septiembre

Pese a ser el día de asueto convencional en México, Gabriel Milito no concedió más relajación y decidió volver a los entrenamientos con normalidad en las instalaciones de Verde Valle, en donde la plantilla de jugadores continúa con su preparación de cara al Clásico Nacional contra el América.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.