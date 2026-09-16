El Clásico Nacional ya tiene árbitro elegido, pero hay un antecedente reciente muy negativo en contra de Chivas.

Chivas jugará este sábado una nueva edición del Clásico Nacional contra América, un partido de máxima importancia en el que el Guadalajara buscará el triunfo a toda costa. El Rebaño Sagrado llega en un gran momento y parte con buenas expectativas después de sus últimas actuaciones, mientras que las Águilas han mostrado dificultades cuando se enfrentan a equipos de mayor jerarquía en la Liga MX.

Sin embargo, existe cierta preocupación entre la afición rojiblanca debido al árbitro elegido para este encuentro. Se trata de un silbante que ya dirigió a Chivas durante este mismo torneo y protagonizó una polémica decisión que terminó costándole dos puntos al Guadalajara, los cuales hoy podrían tener al equipo en la cima de la Tabla General.

Víctor Alfonso Cáceres ya se equivocó en contra de Chivas.

El árbitro en cuestión es Víctor Alfonso Cáceres, quien dirigió el partido en el que el Rebaño Sagrado visitó al Pachuca. Durante aquel encuentro señaló un penal a favor de los Tuzos que diversos analistas consideraron erróneo, pues señalaron que fue el propio futbolista del Pachuca quien buscó el contacto con Miguel Gómez y terminó simulando la falta, acción que Cáceres interpretó como una infracción del defensor rojiblanco.

No obstante, la polémica no se quedó únicamente en la decisión inicial. El VAR llamó a Víctor Alfonso Cáceres para que revisara la jugada y tuviera la posibilidad de corregir su determinación, pero el silbante decidió mantener el penal. La situación generó todavía más molestia, pues en las repeticiones a cámara lenta parecía apreciarse con mayor claridad el movimiento del atacante del Pachuca en busca del contacto con Gómez.

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Al mantener la pena máxima, que fue cobrada exitosamente por Salomón Rondón, Chivas no pudo quedarse con el triunfo y terminó empatando 1-1. Aquel resultado se convirtió en la única mancha reciente dentro de la racha de resultados positivos del Guadalajara y significó la pérdida de dos puntos valiosos en la lucha por el liderato del Apertura 2026, además de la pelea por terminar como el mejor equipo de la temporada.

¿Cuál ha sido el historial de Chivas cuando dirige sus partidos Víctor Alfonso Cáceres?

A pesar de aquella polémica decisión, que además ocurrió hace muy poco tiempo y está fresca en la memoria de la afición, el Guadalajara tiene números positivos cuando Víctor Alfonso Cáceres se encuentra como árbitro central. El silbante ha dirigido 14 partidos de Chivas, con un saldo de nueve victorias, dos empates y solamente tres derrotas. Dos de esos encuentros fueron precisamente Clásicos Nacionales, con una victoria y una derrota para el Rebaño Sagrado, por lo que este error puede ser un caso aislado.