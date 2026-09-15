Chivas enfrentará este sábado el que hasta ahora puede considerarse como su partido más importante de la temporada regular cuando visite al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional. El encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 tendrá un ingrediente adicional, pues ambos equipos podrían estar disputando el liderato momentáneo del torneo, por lo que hay mucho más que tres puntos en juego sobre la cancha del Estadio Azteca.

Los dos gigantes del futbol mexicano llegan, además, con realidades muy diferentes. Mientras que el Rebaño Sagrado tuvo algunas dificultades durante el inicio del campeonato, logró corregir el rumbo y actualmente llega como líder de la tabla general, las Águilas comenzaron el torneo con mucha fuerza, pero poco a poco se han ido desinflando. El equipo azulcrema viene de sufrir una dolorosa derrota por 4-3 ante Cruz Azul, en un encuentro en el que llegó a estar abajo por 4-1.

La mayor parte de los boletos están agotados.

Sin embargo, la expectativa alrededor del Clásico Nacional es tan grande que por primera vez en el torneo el Estadio Azteca tendrá un lleno total. El propio Club América confirmó que los boletos para el partido contra Chivas ya se encuentran prácticamente agotados, con solo algunos lugares disponibles en zonas muy específicas, una muestra de la enorme expectativa que existe alrededor del encuentro más importante del futbol mexicano.

Cabe recordar que cada vez que Chivas y América se enfrentan en el Estadio Azteca, las tribunas suelen dividirse entre ambas aficiones y existe una importante presencia de seguidores rojiblancos. Por ello, cuando el Coloso de Santa Úrsula se llena para un Clásico Nacional, la afición de la Ciudad de México y sus alrededores también juega un papel fundamental, pues miles de chivahermanos se hacen presentes para apoyar al Rebaño Sagrado incluso cuando le toca visitar al máximo rival.

Ahora solamente queda esperar a ver cómo hablan los dos equipos dentro de la cancha. Si existe algo en lo que prácticamente todos los futbolistas que han disputado un Clásico Nacional coinciden, es que en este tipo de partidos no importa demasiado cómo llega cada equipo. La historia, la rivalidad y la presión hacen que estos encuentros se jueguen de una manera completamente diferente, por lo que cualquiera de los dos puede terminar llevándose la victoria.

¿Cuándo y a qué hora se enfrentarán Chivas y América en el Clásico Nacional del Apertura 2026?

Chivas visitará al América en el partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 este sábado 19 de septiembre a las 9:15 p.m. del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca. El resultado será fundamental para las aspiraciones del Guadalajara, pues en caso de conseguir la victoria se mantendría como líder del torneo. Por ello, Gabriel Milito y sus jugadores deberán salir con todo en busca de un triunfo que, además de representar un golpe de autoridad ante su acérrimo rival, podría mantener al Rebaño Sagrado en lo más alto de la clasificación.