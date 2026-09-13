Este espectacular y efectivo Guadalajara no es obra del trabajo de un solo hombre, sino de la colocación del talento de muchos hombres en bienestar del club más grande de México.

Gabriel Milito ha conformado a un equipo plagado de talento que genera un maravilloso rendimiento colectivo; sin embargo, estos jugadores cuentan con la calidad individual para transformar el rumbo de un partido y así lo demostraron con la goleada de Chivas sobre los Pumas en la jornada 8 del Apertura 2026.

El entrenador argentino decidió repetir la ofensiva del fin de semana pasado contra el Atlético de San Luis, en donde Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Santiago Sandoval comandaron el ataque rojiblanco, en donde nuevamente repitieron la dosis de tres goles en favor del Guadalajara.

Inteligencia de Gabriel Milito

El chiverío se ha convertido en una incógnita para los rivales debido a que Gabriel Milito cambia el esquema o el dibujo táctico de un partido a otro, por lo que los adversarios desconocen cómo preparar cada duelo contra el Rebaño Sagrado y así quedó en manifiesto en el choque contra Pumas.

Para sorpresa de muchos, el sudamericano repitió la dosis del fin de semana pasado con el San Luis, con lo que la zaga de los felinos ajustó muy tarde, ya que el vendaval tapatío arrancó con todo y le hizo daño al minuto 3 de juego con el cabezazo de Santiago Sandoval.

Chivas no era bueno por la Hormiga

La contundencia sigue apareciendo en el Guadalajara, en donde ha quedado claro de que el poderío rojiblanco no era por la alta cuota goleadora de Armando González, sino por el volumen de juego que genera el plantel de forma colectiva, por lo que los atacantes siguen teniendo opciones de gol, en donde Santi Sandoval fue el encargado de brillar con su doblete.

Desequilibrio individual

Aunque en el Guadalajara todos juegan por el bienestar del escudo, la realidad es que la inteligencia y técnica individual de algunos jugadores sale a relucir para dar luz en los momentos de mayor oscuridad de cada partido, en donde en el duelo contra Pumas elementos como Ángel Sepúlveda o Efraín Álvarez fueron los encargados de poner asistencias cruciales para darle calma a un partido que se estaba complicado.

La calificación de cada jugador de Chivas contra Pumas

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.