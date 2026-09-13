El canterano del Guadalajara se destapó con un doblete gracias a una inteligente intervención del Cuate Sepúlveda.

Santiago Sandoval se está convirtiendo en el mariscal de campo de la ofensiva de Chivas en el Apertura 2026 y durante el duelo contra Pumas se destapó con un doblete espectacular con el que presumió todo su talento para convertir a Keylor Navas en un espectador.

El Guadalajara fue de menos a más en el segundo tiempo, en donde el juvenil mediocampista del Rebaño se sumó al ataque por el centro, se apoyó en Ángel Sepúlveda, quien demostró su experiencia para quedarse con la redonda y devolverle la pelota para que el canterano definiera de primera intención al ángulo.

Esta anotación es la tercera de Santiago Sandoval en el Apertura 2026, ya que vacunó a los Xolos y también a los Pumas, ya que fue el encargado de abrir el marcador en el arranque del partido contra los universitarios.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.