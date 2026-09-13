El carrilero del Guadalajara reapareció después de varias semanas por una lesión y lo hizo con un golazo contra los felinos.

Chivas está comenzando a recibir buenas noticias, no solamente por el gran rendimiento que está presumiendo la escuadra comandada por Gabriel Milito, sino también porque los lesionados están reapareciendo poco a poco, en donde Bryan González brilló en su regreso a las canchas.

El Cotorro ingresó de cambio en el segundo tiempo, en donde de inmediato demostró su calidad, en donde Efraín Álvarez hizo una finta para abrir el espacio y mandó un pase filtrado para la llegada del carrilero que sacó un zapatazo cruzado para vencer a Keylor Navas.

González se ausentó por más de un mes debido a que sufrió una lesión muscular en el tercer partido de la fase de grupos de la Leagues Cup, por lo que se perdió varios compromisos de la Liga MX, reapareciendo precisamente frente a los felinos.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.