Chivas goleó a Pumas en el Estadio Akron y se prepara para enfrentar al América. De cara al juego en el Estadio Azteca es un hecho que Gabriel Milito tiene 2 descartados por lesión.

Chivas se alista para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Azteca. De cara al juego por la jornada 9 del Apertura 2026, es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con dos jugadores por lesión: Miguel Tapias y Miguel Gómez. El Rebaño Sagrado habría recuperado a José Castillo para el duelo contra las Águilas.

Es cierto que los clásicos son un partido aparte en el que no importa cómo llegas y el historial que uno arrastra. Sin embargo, es un hecho que el Rebaño Sagrado ha levantado su nivel, viene de golear por 3-0 a Pumas UNAM, y va a enfrentar a unas Águilas que perdieron sus últimos 3 partidos.

En Verde Valle se regresó a las prácticas de cara al choque contra América, con la novedad de que Gabriel Milito ya puede contar con Omar Govea, quien se había retirado con un dolor ante los Universitarios. A su vez, el Rebaño Sagrado confirmó el regreso de José Castillo, quien no tenía acción desde el último partido de la Leagues Cup.

Gabriel Milito se prepara para jugar contra América. (Foto IMAGO7)

Por otro lado, para el duelo contra América es un hecho que el técnico argentino no podrá contar con dos jugadores que se recuperan de una lesión. Se trata de Miguel Gómez y Miguel Tapias, quienes no ven acción desde hace un largo tiempo.

¿Qué sucedió con los elementos no convocados de Chivas ante Pumas?

Para el duelo ante Pumas, Gabriel Milito decidió enviar a Samir Inda y Ángel Chávez a jugar con la Sub-21, mientras que Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no vieron minutos en el Estadio Akron. De cara al partido ante América, los 4 jugadores se mantuvieron entrenando a la par del resto de sus compañeros.

Encuesta ¿Crees que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda deben jugar contra América? ¿Crees que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda deben jugar contra América? Solo Jordan Carrillo Solo Kevin Castañeda Deben jugar ambos Ni al banco de suplente tienen que ir Ya votaron 8 hinchas

Bryan González podría ser titular ante América

Uno de los grandes regresos que tuvo Chivas en la goleada ante Pumas UNAM fue Bryan González, quien regresó a los campos de juego tras su lesión con un golazo en el segundo tiempo. El lunes, Jesús Bernal confirmó en ESPN que no sería extraño que el Cotorro vuelva a ser de la partida y que reemplace a Hugo Camberos por el carril izquierdo.