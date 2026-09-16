Chivas se alista para enfrentar a América, pero hay dudas con dos jugadores: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. En medio de este contexto, revelan qué sucede con los refuerzos que no rinden como se esperaba.

Al igual que en otros campeonatos, el Guadalajara llevó adelante un buen mercado de pases al fichar a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, pero ninguno rindió como se esperaba. Tras no haber visto minutos contra Pumas, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que los 2 jugadores aún no supieron adaptarse a lo que pide el técnico argentino y que tienen que seguir trabajando para ello.

Sin duda, Javier Mier y Alejandro Manzo cerraron 2 grandes fichajes cuando nadie se imaginaba que el Rebaño Sagrado iba por esos jugadores. Directamente, diferentes insiders destaparon de un momento a otro que los jugadores y clubes tenían acordado todo para hacer oficial las respectivas transferencias.

Tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda llegaron con las expectativas muy altas, pero de momento quedaron a deber. Según lo informado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, lo que sucede con ellos es la falta de adaptación para lo que pide un Gabriel Milito que sobrecarga con información a sus futbolistas.

Jordan Carrillo y Kevin Castañeda no se adaptan a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“¿Por qué no se están adaptando Kevin Castañeda, por qué no se está adaptando Jordan Carrillo al resto de sus compañeros si oportunidades y minutos han tenido? Me contaban que Gabi Milito como técnico es un estratega que a sus futbolistas los sobrecarga de información, les da muchísima información de qué hacer en la cancha. Por eso siempre vemos que constantemente da indicaciones en lo individual, en lo grupal, a lo lejos, en corto… y resulta, preguntaba cuál es la cuestión: Gabi Milito recarga de mucha información a sus futbolistas. ¿Qué tipo de información? Qué hacer en el campo, qué decisiones tomar, cómo llegar a las mejores opciones, a las mejores alternativas para que el equipo pueda jugar bien”, reveló.

Y agregó: “Es mucha información, no es algo que se pueda procesar en 20, 15, 30 entrenamientos o quizás sí, pero es algo que se puede hacer con mayor calma y con más pausa: entenderlo, repetirlo y adaptarlo, y sobre todo interpretarlo y ponerlo en función en el campo en un entrenamiento de cualquier día de la semana. Esto se hace desde la pretemporada. Los refuerzos no estuvieron en la pretemporada completa, por eso no pudieron tener este tipo de instrucciones precisas”.

Los números de Castañeda y Carrillo en las Chivas de Milito