El columnista invitado de esta semana es José María Garrido, reportero de Claro Sports, que nos cuenta sobre la exigencia que se vive dentro del Guadalajara e inclusive, en el entorno rojiblanco.

Saludos, amigos de Rebaño Pasión, qué gusto saludarles, un fuerte abrazo.

La verdad es que el compromiso que ha mostrado Chivas, y particularmente Luis Romo después de sus declaraciones de esta mitad de semana, donde el jugador asume la responsabilidad como líder del grupo, como capitán de Chivas, en señalar que para este Rebaño no hay más que no sea el título.

Acá no vale ni un liderato de goleo, ni terminar primero en la clasificación general, ni ser el mejor clasificado en cualquier otra rama que ustedes puedan decir. Para la afición de Chivas, en este 2026, ya no queda de otra: Chivas tiene que ir por el título a como dé lugar.

Y es que este equipo ya demostró que tiene talento, tiene calidad de manera colectiva, de forma colectiva, y también de manera individual, de forma individual, en cada uno de sus elementos. El técnico sabe tomar buenas decisiones y ha encontrado el camino para llevar a este grupo de futbolistas a la élite, incluso con una gran cantidad de ausencias.

De tal manera que estas Chivas, que han sido fortalecidas de manera importante y que seguirán generando una sólida competencia estructurada en distintas zonas del campo, evidentemente tiene que ser considerada, y así ha sido, por los que formamos parte del entorno, pero también por ustedes, por la propia afición.

Y que tanto el cuerpo técnico como los jugadores asuman esa responsabilidad habla mucho y habla muy bien que dentro del equipo no hay otra cosa, no hay otro objetivo, no hay otra meta que en este 2026 se logre cortar esa larga racha de Chivas sin lograr un título.

Es cierto, hay otras competencias importantes; está la Leagues Cup, que también es una materia pendiente para Guadalajara, y el próximo año estará la Conca. Pero hoy no queda otra, y tiene que estar muy claro en la mente de todos los futbolistas, más allá de que el torneo no empezó con el mejor de los resultados, en Chivas no puede haber otro tema en la mente de los futbolistas, directivos, cuerpo técnico y todos en la institución que pelear por el título.

Qué bueno que toman la responsabilidad, que asumen el reto y que toman al toro por los cuernos. Ahora, que esto se refleje semana a semana y, lo más importante, a la hora de llegar a la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Cuáles son los títulos de Liga MX que presume Chivas en su historia?

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Bravos?

El segundo partido del Apertura 2026 para el Guadalajara se jugará en la cancha del Estadio Akron este sábado 25 de julio, partido que tiene presupuestado que arranque en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.