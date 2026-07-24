El Rebaño iniciará una nueva etapa en el Apertura 2026, un torneo que estrenará formato de competencia y pondrá a prueba el proyecto de Antonio Contreras.

La Liga MX Femenil iniciará el Apertura 2026 con el cambio de formato más importante desde su creación. Aunque el campeonato mantendrá los dos torneos cortos por temporada –Apertura y Clausura-, así como la fase regular y la Liguilla, la forma de disputar el certamen será completamente distinta. El objetivo de la competencia es generar un calendario más equilibrado, reducir los traslados de los equipos y mantener la igualdad deportiva entre los participantes.

Hasta el Clausura 2026, los 18 clubes se enfrentaban entre sí durante la fase regular, disputando 17 jornadas que conformaban una tabla general. Los ocho mejores avanzaban a la Liguilla. A partir del Apertura 2026, los 18 equipos seguirán compitiendo en una misma liga, pero estarán divididos en dos grupos de nueve clubes.

Para conformarlos, la Liga tomó como referencia dos criterios: el ELO Ranking, que mide el rendimiento de cada institución desde la fase regular del Apertura 2021, y la ubicación geográfica, con la finalidad de disminuir los traslados durante la temporada.

Además, cada grupo estará dividido en tres bloques de tres equipos, establecidos también con base en el ELO Ranking. Durante el Apertura 2026, cada club disputará 14 partidos de fase regular: ocho serán ante los equipos de su mismo grupo y los otros seis corresponderán a enfrentamientos intergrupales, enfrentándose a dos equipos de cada uno de los tres bloques del grupo opuesto. Al término de la fase regular, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Liguilla, cuyos cruces serán entre sectores.

El Clausura 2027 conservará la misma estructura, aunque con una diferencia importante. Los ocho partidos frente a los rivales del mismo grupo invertirán las localías respecto al Apertura. Además, cada equipo enfrentará a los clubes del otro grupo con los que no se midió en el semestre anterior, mientras que un enfrentamiento adicional será asignado mediante sorteo para completar nuevamente las 14 jornadas del calendario.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Con este sistema, la Liga MX Femenil busca que, al concluir la temporada 2026-27, todos los equipos se hayan enfrentado al menos una vez entre sí y hayan ejercido la localía en ambos escenarios a lo largo del ciclo deportivo.

Calendario de Chivas Femenil para el Apertura 2026