Con apenas 17 años, la delantera canterana comienza a ganarse la confianza de Antonio Contreras y apunta a ser una de las grandes revelaciones del Rebaño en el Apertura 2026.

Chivas Femenil continúa afinando detalles de cara al inicio del Apertura 2026. Después de un mercado en el que sufrió varias bajas y apostó por rejuvenecer su plantel con futbolistas surgidas de la cantera, el equipo de Antonio Contreras se encuentra en la recta final de la pretemporada. En ese proceso, el Rebaño cayó recientemente por 3-0 frente a León en un amistoso, aunque el cuerpo técnico también aprovechó para observar a varias jóvenes que buscan abrirse paso en el primer equipo. Entre ellas, una futbolista que ilusiona especialmente es Mía Urbano.

Con apenas 17 años, la delantera se ha convertido en una de las mayores promesas de las Fuerzas Básicas rojiblancas. Nacida en Estados Unidos y formada inicialmente en la academia Legends FC antes de incorporarse a Chivas Sub-19, Urbano ha tenido un crecimiento meteórico que ya la llevó a debutar con el primer equipo y a comenzar a ganarse la confianza de Antonio Contreras.

Mía Urbano ya convirtió un gol en la Liga MX Femenil (Imago7)

Las señales de esa confianza también quedaron reflejadas durante la pretemporada. En el amistoso frente a León, el entrenador decidió utilizar a Mía Urbano como titular, una muestra de que la considera una alternativa seria para el ataque rojiblanco. A pocas semanas del comienzo del Apertura 2026, la joven atacante aparece como una de las canteranas con más posibilidades de tener minutos importantes a lo largo del semestre.

Su proyección no solo se limita a Chivas. Urbano también se ha consolidado como una de las figuras de la Selección Mexicana Sub-17, con la que consiguió la clasificación al Mundial de Marruecos 2026. Durante el Premundial brilló con actuaciones sobresalientes e incluso firmó dos hat-tricks, confirmando que es una de las delanteras con mayor proyección de su generación.

Además, la atacante ya dejó su huella en la Liga MX Femenil. En el torneo pasado marcó su primer gol con el Guadalajara, al convertir de cabeza frente a Tijuana, demostrando el buen juego aéreo y el olfato goleador que la distinguen. Ese estreno reforzó la sensación de que el club cuenta con una futbolista preparada para asumir desafíos cada vez mayores.

Imagen generada con IA Chat GPT.

¿Mía Urbano desplaza a Alicia Cervantes?

En ese contexto, el Apertura 2026 podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Alicia Cervantes continúa siendo la máxima referente histórica de Chivas Femenil, pero en el último campeonato perdió parte del protagonismo ofensivo que había tenido durante años. Sin hablar de un relevo inmediato, la irrupción de Mía Urbano representa una competencia real dentro del plantel y la posibilidad de que el Guadalajara encuentre una nueva figura para liderar su ataque en los próximos años.