Chivas recibirá este sábado al FC Juárez en un partido en el que buscará dejar atrás la dolorosa derrota sufrida ante Toluca en la Jornada 1 del Apertura 2026. A diferencia de lo ocurrido en el debut, Gabriel Milito ahora contará con prácticamente todo su plantel disponible, luego de que se confirmara que Efraín Álvarez ya recibió el alta y está en condiciones de volver a una convocatoria, aumentando considerablemente las opciones del estratega argentino.

El primer cambio en la alineación será completamente obligado por la expulsión de Ángel Sepúlveda frente a los Diablos Rojos. Sin embargo, todo indica que Armando González de cualquier manera habría recuperado la titularidad, pues ya trabajó toda la semana al parejo del grupo. Mientras tanto, Ricardo Marín y Sergio Aguayo apuntan a esperar su oportunidad desde el banquillo, listos para aportar en caso de que el partido lo requiera.

Armando González sería titular ante Toluca.

La media cancha podría presentar una versión mucho más ofensiva que la mostrada ante Toluca. Todo apunta a que Kevin Castañeda y Roberto Alvarado repetirán como los interiores con mayor libertad para generar juego, mientras que Omar Govea y Jordan Carrillo ocuparían los puestos de pivotes, una posición en la que el exjugador de Santos dejó muy buenas sensaciones cuando ingresó el fin de semana pasado. No obstante, tanto Carrillo como Castañeda tienen la capacidad de intercambiar funciones durante el partido, ya que ambos dominan las dos posiciones.

La mayor incógnita sigue estando en la línea defensiva. Muchos consideran que José Castillo hizo falta frente al Toluca y que Luis Romo y Diego Campillo terminan ocupando zonas muy similares dentro del sistema de Gabriel Milito. Sin embargo, para devolverle la titularidad a Castillo el entrenador tendría que enviar a la banca a alguno de los dos, una decisión que luce complicada, especialmente porque Romo parece ser uno de los futbolistas de mayor confianza para el cuerpo técnico.

Con estos posibles ajustes, Chivas presentaría una alineación mucho más agresiva que la del debut, con el objetivo de encontrar los goles que hicieron falta ante Toluca y comenzar a escalar posiciones en la Tabla General. El Guadalajara llega a esta Jornada 2 ubicado en la parte baja de la clasificación, debido a que varios equipos ya disputaron sus respectivos encuentros, por lo que sumar los tres puntos en el Estadio Akron comienza a ser una necesidad.

Gabriel Milito también tendría una banca de lujo para recibir a FC Juárez

Si el posible once inicial ya luce muy competitivo, las opciones de recambio elevan todavía más el potencial del plantel rojiblanco. Futbolistas como Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, José Castillo, Luis Gabriel Rey, Fernando González y Óscar Whalley han demostrado tener nivel suficiente para competir por un lugar desde el arranque. Todo apunta a que varios de ellos tendrán minutos este sábado ante FC Juárez, permitiéndole a Gabriel Milito mantener la intensidad del equipo durante los 90 minutos y aprovechar la profundidad de uno de los planteles más completos de la Liga MX.