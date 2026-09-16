Armando González anotó su primer gol en la Europa League en la victoria de Olympiacos ante Jagiellonia Białystok. Tras el partido, Hormiga envió un mensaje a Rafa Márquez.

Armando González tuvo un debut soñado en la Europa League debido a que anotó el empate parcial en la victoria de Olympiacos ante Jagiellonia Białystok. Tras lo sucedido en el Estadio Karaiskakis, Hormiga habló en zona mixta para dejar un mensaje a Rafa Márquez y a la Selección Mexicana, al señalar que tienen equipo para competir de tú a tú con grandes combinados.

El nacido en Aguascalientes no para de tener semana a semana partidos destacados anotando goles. La semana pasada se despachó con un doblete en la Copa de Grecia, mientras que en la Superliga de Grecia aún no se pudo estrenar a pesar de las oportunidades que ha tenido como titular y desde el banco de suplentes.

Esta noche, en el Estadio Karaiskakis, apareció cerca del final del primer tiempo para marcar el 1-1 ante Jagiellonia Białystok. Tras el partido, mantuvo diálogos con Claro Sports, en los que afirmó que considera que la Selección Mexicana tiene jugadores y cuerpo técnico para pelear de tú a tú contra grandes equipos.

Armando González anotó en la Europa Leagues. (Foto: X / @Olympiacos)

“Espero lo mismo que demostramos en el Mundial. Tenemos nivel para luchar al tú por tú con grandes selecciones, yo lo creo así, lo veo en mis compañeros, lo veo en el cuerpo técnico que ha llegado. Tenemos una gran selección y solo me queda aportar lo mío”, expresó el exjugador de Chivas en zona mixta.

Cabe destacar que Armando González sería uno de los convocados de Rafa Márquez para disputar los 4 amistosos con la Selección Mexicana. Por su parte, Raúl Jiménez y Julián Quiñones serían bajas por lesión, por lo que se encamina a pelear como titular en el Tri con Guillermo Martínez y Santiago Giménez.

Chivas sería base de la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA

De acuerdo con lo informado por José María Garrido, Chivas sería nuevamente base de la Selección Mexicana, ya que convocarían a 6 jugadores. Para el duelo contra Colombia solamente serían llamados Raúl Rangel y Roberto Alvarado, mientras que para los choques frente a Perú, Chile y Estados Unidos serían llamados Luis Romo, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Hugo Camberos.