La Selección Mexicana está a punto de vivir su primera convocatoria bajo el mando de Rafa Márquez, quien comenzó su ciclo como entrenador del Tricolor con la intención de dar continuidad a lo conseguido durante la etapa de Javier Aguirre. Sin embargo, todo apunta a que, al igual que ocurrió durante el proceso anterior, la base de la Selección Mexicana volverá a tener una importante presencia de jugadores de Chivas.

Los reportes más recientes indican que el Káiser de Michoacán respetaría los acuerdos establecidos con la Liga MX y convocaría solamente a dos futbolistas de cada club para el primer compromiso de esta Fecha FIFA, por lo que inicialmente serían dos rojiblancos los considerados para el México vs Colombia. Una vez disputado este encuentro, Rafa Márquez podría llamar a otros cuatro jugadores del Guadalajara, para alcanzar un total de seis convocados durante el periodo internacional.

Los dos primeros llamados serían Raúl Rangel y Roberto Alvarado, aunque hasta ahora no existía confirmación sobre quiénes serían los otros cuatro elementos. Sin embargo, el periodista Rubén Rodríguez de Mediotiempo, reveló dos nombres más que estarían contemplados por el nuevo cuerpo técnico del Tricolor: Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Los juveniles mexicanos siguen dando de qué hablar y tanto Chivas como diferentes sectores alrededor de la Selección Mexicana ya habían señalado la importancia de que ambos fueran tomados en cuenta. Su posible convocatoria llegaría, además, en un momento ideal para comenzar a ganarse un lugar dentro del proyecto rumbo al Mundial de 2030.

Camberos y Sandoval han sido piezas importantes de la Selección Mexicana Sub-20 y también apuntan a tener un papel relevante con el combinado olímpico que consiguió su clasificación a Los Angeles 2028. Esto representa otra muestra del talento que existe en la cantera del Rebaño Sagrado, mientras que ambos futbolistas también se han convertido en elementos importantes para Gabriel Milito en el primer equipo de Chivas.

Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González y Brian Gutiérrez son también candidatos a ser llamados a Selección Mexicana

El buen momento que atraviesa Chivas hace que prácticamente todos los jugadores del plantel puedan aparecer en el radar de la Selección Mexicana. Sin embargo, entre los nombres que también tendrían posibilidades de recibir un llamado en la primera lista de Rafa Márquez aparecen Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González y Brian Gutiérrez, por lo que habrá que esperar para conocer quiénes serán finalmente los futbolistas que completen la convocatoria del Tricolor para la Fecha FIFA de septiembre.