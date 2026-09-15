Chivas atraviesa un excelente momento deportivo y, al ser el único equipo de la Liga MX que juega exclusivamente con futbolistas mexicanos, resulta inevitable que la Selección Mexicana voltee hacia el Guadalajara. Todavía más cuando varios jugadores rojiblancos han tenido un inicio de torneo sobresaliente y son parte importante del equipo que actualmente ocupa el liderato general del Apertura 2026.

Sin embargo, existe un detalle que podría limitar la cantidad de bajas del Rebaño Sagrado para las próximas jornadas. Debido a que la Jornada 10 se disputará durante la Fecha FIFA, los clubes de la Liga MX llegaron a un acuerdo con la Selección Mexicana para prestar únicamente a dos futbolistas. De acuerdo con el periodista José María Garrido, el Tri respetaría este acuerdo y solamente tendría dos ausencias frente a Gallos Blancos.

Rafa Márquez visitó Verde Valle la semana pasada.

La situación cambiaría inmediatamente después de ese compromiso, pues el mismo periodista señaló que otros cuatro jugadores se incorporarían posteriormente a la concentración del combinado nacional. De esta manera, Rafa Márquez podría contar con hasta seis futbolistas de Chivas en esta convocatoria, convirtiendo al Rebaño Sagrado en una de las principales bases del Tri para este nuevo ciclo mundialista, sin contar a los canteranos rojiblancos que ahora militan en otros equipos, como Armando González.

Según la información de Garrido, los dos jugadores que causarían baja contra Gallos Blancos serían Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Los otros cuatro todavía estarían por confirmarse, aunque los nombres que aparecen como los candidatos más fuertes son Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo. Además, no se descarta que Bryan González pueda meterse en la lista definitiva y convertirse en otra de las novedades de Rafa Márquez.

Por lo tanto, habrá que esperar para conocer la convocatoria oficial de Rafa Márquez y saber quiénes serán finalmente los elegidos para este prometedor ciclo mundialista. El objetivo será continuar con parte del trabajo realizado durante la etapa de Javier Aguirre y llegar de la mejor manera posible al Mundial, por lo que una vez más podríamos ver una importante base rojiblanca dentro de la Selección Mexicana los próximos cuatro años.

Brian Gutiérrez parece no ser opción para Rafa Márquez por el momento

Por otro lado, llama la atención la situación de Brian Gutiérrez. El mediocampista fue convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana y llegó a convertirse en uno de sus elementos más determinantes en el mediocampo, pero por ahora no existen rumores que lo coloquen dentro de los planes de Rafa Márquez. A esto se suma que en Chivas tampoco ha tenido un papel completamente protagónico, pues apenas acumula 378 minutos en el Apertura 2026, poco más de la mitad de los minutos que ha tenido disponibles el equipo.