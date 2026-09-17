El cancerbero del Guadalajara reiteró públicamente su deseo de jugar en el Viejo Continente, aunque antes sabe que tiene que cumplir una misión con el Rebaño.

Raúl Rangel ha registrado un crecimiento meteórico desde su debut en el Apertura 2023, consolidándose como el portero titular de Chivas, como el mejor guardameta de México y hasta jugando la Copa del Mundo 2026, por lo que evidentemente el siguiente paso es marcharse a Europa a seguir cumpliendo sueños.

El Tala rompió el silencio y destapó que en su mente sí está el salir del Guadalajara para poder cumplir con el ideal de jugar en el Viejo Continente; sin embargo, dejó en claro de que antes de hacerlo desea ser campeón con la escuadra tapatía.

“¿Sueño próximo? Ser campeón con Chivas. Sueño a mediano plazo, es salir a Europa. Sueño a largo plazo es poder jugar las mejores competencias del mundo. También ser campeón con México. Con trabajo y con paciencia, con estar jugando tarde que temprano llega y si lo trabajo, llegará mucho más pronto”, declaró el portero del Rebaño en palabras para Amazon Prime.

Tala Rangel confirmó acercamientos de clubes de Europa

“Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo.

“Trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco y sin hacerme películas de que si ya me voy o si no me voy. Quiero vivir el presente, hoy estoy aquí y lo que venga mañana lo tomaré tal cual, como venga”, declaró el cancerbero en junio en entrevista con Azteca Deportes.

¿Cuál es el precio por el Tala Rangel en Chivas?

Después de su brillante actuación en la Copa del Mundo 2026, el Tala Rangel incrementó su precio de forma considerable en el portal Transfermarkt, por lo que actualmente está cotizado en 8 millones de dólares; sin embargo, el Guadalajara no le colocó cláusula de rescisión, por lo que si alguien quiere ficharlo, es necesario sentarse a negociar directamente con la directiva del Rebaño.