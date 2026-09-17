El capitán del Guadalajara está convencido de que el trabajo de este plantel ha generado una conexión especial con la afición rojiblanca.

Chivas está a unos días de disputar uno de los partidos más importantes del calendario del Apertura 2026 cuando se enfrente al América en una edición más del Clásico Nacional, en donde Luis Romo está convencido de que la afición rojiblanca se hará sentir en la Ciudad de México antes del duelo con las Águilas.

El capitán del Guadalajara aseguró que ya entendió lo que significa pertenecer al Rebaño Sagrado, en donde todos los reflectores se colocan sobre la escuadra de la Perla de Occidente, por lo que confía en que serán cobijados por su afición el próximo fin de semana, ya que considera que esta generación le está devolviendo identidad a la institución tapatía.

“Cuando estás en Chivas te das cuenta de que eres global, estás en todos lados y Ciudad de México es un lugar donde hay mucho chivahermano y tu afición está ahí, desde el recibimiento en el aeropuerto y llegas al hotel y seguramente habrá serenata. Los aficionados te demuestran que están contigo, que están ahí para ti y luego vas al estadio y ves mucho rojiblanco.

“Cuando generas algo positivo, algo bueno, es motivación. Hay que motivarte, hay que cuidar el prestigio, protegerlo y eso es lo que le estamos dando a Chivas, un prestigio, una identidad donde todos quieren ser parte. La afición se siente representada y creo que eso es lo que más motiva”, declaró el capitán del Guadalajara a TUDN.

Los resultados de Chivas con Gabriel Milito

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina, ya que está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.