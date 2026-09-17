El zaguero del Guadalajara está convencido de que cumplirá su sueño de jugar una Copa del Mundo, por lo que confía en que sea con el Káiser michoacano en el banquillo.

El ciclo de Rafael Márquez ha iniciado oficialmente con su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana rumbo al Mundial del 2030, en donde volvió a convertir a Chivas en la base del Tricolor mandando a llamar a seis jugadores rojiblancos, entre los que destacó Diego Campillo.

El zaguero del Guadalajara ha manifestado públicamente su deseo de jugar una Copa del Mundo con el combinado nacional, por lo que desea cumplirlo en cuatro años, reiterando su compromiso con el Káiser michoacano de mantenerse en el mejor nivel posible en el chiverío.

“Quiero jugar un Mundial, quería jugar el pasado y por cosas o decisiones no me tocó, pero el que sigue me va a tocar, estoy convencido. Voy a trabajar, voy a luchar, voy a hacer lo que me toque, lo que esté en mis manos. Si voy, seré el más feliz del mundo y si no voy, habrá otro y voy a seguir trabajando.

“Me preocupo más en eso, en el trabajo de todos los días, porque sé que estando bien en Chivas en consecuencia viene la Selección“, declaró en entrevista con Citlalli Medina del diario Cancha.

Diego Campillo y su idolatría por Rafa Márquez

“Es un referente y debería ser para todos los centrales en México tanto los que ya estamos en Primera y los que aspiran en llegar a Primera. Ver lo que hizo, la carrera que tuvo, cómo jugaba inspira mucho. Ahora, que está la posibilidad de que me dirija, me ilusiona mucho poder aprenderle infinidad de cosas que tiene para enseñar. Sí me ilusiona estar con él y seguir sus pasos.

“Me gustaba mucho su estilo de juego. Era un central diferente y por eso jugó en el Barcelona, fue compañero de Gaby. Por eso hizo lo que hizo, porque era un central diferente que se distinguía rápido por el buen futbol. Me gusta eso, el central que juega con el balón, pero que tiene la otra parte de ser alguien fuerte, alguien rudo, que tiene las dos (…) Yo trabajo para ser de ese estilo de central y si me toca irme para allá sería feliz de seguir sus pasos”, concluyó.

¿Cuándo jugará México sus primeros partidos con Rafa Márquez en el banquillo?

¿Quiénes fueron convocados de Chivas a la Selección Mexicana?

Rafael Márquez decidió darle el voto de confianza a los jugadores que brillan en el Guadalajara, dándole seguimiento al trabajo que realizó Javier Aguirre, por lo que decidió mandar a llamar a seis futbolistas para la Fecha FIFA de finales de septiembre e inicios de octubre.