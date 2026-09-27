Chivas no pudo contra Querétaro y perdió por 2-0 en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en el jornada 10 del Apertura 2026, revelan la decisión final del técnico argentino con el capitán rojiblanco.

Chivas dejó escapar 3 puntos importantes ante Querétaro en un partido que se presupuestaba como una clara victoria. Uno de los culpables de la derrota fue Luis Romo, pero José María Garrido reveló en su canal de YouTube que Gabriel Milito va a respaldar al capitán rojiblanco.

Tras la victoria de los Gallos Blancos, el técnico argentino se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que respaldó a su capitán. “Fue una jugada desafortunada en donde habitualmente Luis, ese tipo de situaciones las resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del fútbol. El primero y el más jodido de esta situación es el propio Luis, evidentemente”, comentó. Y agregó: “Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo”.

A pesar de las palabras de Gabriel Milito, la afición de Chivas pide sentar a Luis Romo porque no es la primera vez que se equivoca de esta manera. Sin embargo, José María Garrido señaló que no fueron casualidad las palabras del timonel rojiblanco y que va a seguir en el equipo porque es importante tanto dentro como fuera del campo de juego.

Luis Romo falló gravemente contra Querétaro. (Foto: IMAGO7)

“Romo es un jugador por ser el capitán con muchos privilegios dentro del campo de juego, es un jugador con un peso importante dentro y fuera de la cancha. Tengo entendido que a veces decide cosas extracancha que sí, el capitán puede tener esas jerarquías, pero al final de cuentas habrá personal encargado para hacer otro tipo de situaciones y otro tipo de manejos fuera del campo, ¿no? Cuestiones de vestidor, cuestiones externas, ¿no? Todo ese tipo de temas. Así que bueno, pues desde esa parte Romo asume una jerarquía importante, pero es porque el cuerpo técnico y Gabi Milito se la han dado”, explicó José María Garrido en Fútbol con Cerebro.

Y agregó: “Luis Romo manda dentro y fuera de la cancha en Verde Valle, es un jugador con una jerarquía extraordinaria y sobre todo… y si no viene solamente de Milito, también hay un respaldo muy importante por parte del propio director deportivo, ¿no?, de Javier Mier, quien también le da un respaldo irrestricto. Es como un elemento del cuerpo técnico dentro del campo, como un brazo derecho de la directiva dentro del campo”.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: CHATGPT)

Así marcha Chivas en la tabla general de posiciones de la Liga MX

Luego de la derrota de Chivas por 2-0 a manos de Querétaro, el Guadalajara se ubica en la segunda posición con 17 puntos. Cabe destacar que América adeuda 2 partidos y mantiene la misma cantidad de unidades que el Guadalajara, por lo que una serie de resultados a favor llevará a los de Guillermo Almada a superar a los dirigidos por Gabriel Milito. Asimismo, la próxima semana el Rebaño Sagrado enfrentará a Atlas en un Clásico Tapatío que será clave en la fase regular.