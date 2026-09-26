El Guadalajara regresa a la cancha del Estadio Akron en búsqueda de volver a la senda del triunfo tras el doloroso empate frente al América.

Chivas se mantiene como uno de los contendientes más serios al títulos del Apertura 2026, por lo que está peleando la parte alta de la tabla de posiciones con clubes como Toluca, América y Cruz Azul, por lo que un triunfo con Querétaro es fundamental para acercarse a la calificación a la Liguilla.

Previo al arranque de esta jornada 10, el Guadalajara estaba en segundo lugar con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y una derrota, por lo que deberá aprovechar que los Diablos Rojos y La Máquina se enfrentarán entre ellos y alguno dejará escapar puntos.

Durante la semana, Santiago Sandoval reconoció abiertamente su deseo de que el chiverío se instale en el primer lugar de la tabla de posiciones, ya que admitió que dentro del Rebaño sueñan en ser los mejores en todo dentro del futbol mexicano.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.