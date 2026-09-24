El joven sensación del Guadalajara está convencido de que el rebaño es el mejor equipo de la Liga MX por lo que quieren ser los mejores en todo, incluyendo en el ranking de posiciones.

El ánimo y la confianza dentro de Chivas no ha disminuido pese al papelón que estuvieron a punto de cometer el fin de semana pasado en el Clásico Nacional contra América, por lo que Santiago Sandoval demostró la fortaleza mental que hay en el vestidor rojiblanco en donde sueñan con ser los mejores en todos los rubros.

El Guadalajara está peleando el liderato del Apertura 2026 palmo a palmo con Toluca y los azulcremas, en donde el canterano del Rebaño admitió que sí desean instalarse en el primer lugar en la tabla de posiciones, ya que quieren ser los mejores en todos los rubros del futbol mexicano.

“Creo que hemos arrancado muy bien. Lo dicen los resultados, la tabla y obviamente este equipo siempre quiere lo mejor de lo mejor y siempre hay cosas por hacer y para mejorar. Nosotros buscamos lo mejor, que es ser el primer lugar. Hemos arrancado de buena manera, pero creo que todavía podemos más.

“Todo el equipo y el cuerpo técnico siempre queremos lo mejor. Por eso, cada día, nos exigimos al máximo entre los compañeros porque tenemos muy claro lo que queremos. Queremos siempre el primer lugar, que se vea reflejado nuestro trabajo. Somos el equipo que juega mejor y defiende mejor. Es confirmarlo en el primer lugar de la tabla”, declaró en entrevista a Telemundo Deportes.

Santi Sandoval admite fragilidad de Chivas en los segundos tiempos

“Siempre estamos muy bien, siempre jugamos a lo que queremos jugar, siempre somos el equipo que propone primero. Son los pequeños detalles. A lo mejor nos falta más constancia en los segundos tiempos, pero siempre somos el equipo que quiere jugar y que propone.

“Yo creo que los partidos siempre tienen momentos. Así como hay momentos en que estamos atacando muchos, siempre hay que saber sufrir y creo que no hemos sabido sufrir de la mejor manera. Nos han metido goles, pero siempre somos el equipo que propone, que siempre va para adelante. Con el marcador arriba quieres manejar el partido, quieres llevarlo poco a poco. Es tener constancia, ajustar detalles y terminar los partidos de una buena manera”, concluyó el mediocampista.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026