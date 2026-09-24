El carrilero del Guadalajara salió lesionado en el Clásico Nacional contra América después de registrar un rendimiento espectacular.

Las malas noticias siguen azotando a Chivas en este Apertura 2026, en donde las lesiones siguen a la orden del día dentro del plantel de Gabriel Milito, quien volvería a perder durante algunas semanas al carrilero Bryan González, quien no podrá jugar por la dolencia que registró en el Clásico Nacional contra América.

El Cotorro sufrió un desgarre en el último partido de la Leagues Cup, por lo que se perdió varias semanas para poderse recuperar de dicha lesión, reapareciendo contra Pumas, duelo en el que se hizo presente en el marcador con un zapatazo cruzado.

Sin embargo, el futbolista del Guadalajara volvería a causar baja durante al menos tres semanas después de que sufriera una nueva lesión muscular el pasado fin de semana, por lo que se perderá el duelo de este fin de semana contra Querétaro, según informó el reportero de ESPN, Diego Yvey.

“Baja de Chivas. Bryan ‘Cotorro’ González causa baja del Guadalajara vs. Gallos. El lateral recayó en lesión y su ausencia será entre 2 a 3 semanas. Recordar que venía de una recuperación por desgarre previo al duelo ante América”, escribió el reportero en su cuenta de X.

Brillante regreso del Cotorro González tras lesión muscular

Gabriel Milito considera a Bryan González como una pieza importante en su esquema, por lo que le dio minutos contra Pumas, en donde anotó un golazo de zurda a Keylor Navas y una semana después, en el Clásico Nacional el devolvió la titularidad, teniendo una destacada participación, además de que abrió el marcador con un cabezazo.

Ante la recaída del Cotorro, todo parece indicar que Hugo Camberos volverá a adueñarse de la pradera izquierda del Guadalajara de cara a los próximos partidos que encarará la escuadra tapatía.

¿Cuáles partidos se perdería el Cotorro González con Chivas?

En caso de que sea cierto que el carrilero del Guadalajara no estará disponible durante las próximas tres semanas, eso implicaría que el futbolista se pierda el duelo contra Querétaro, el amistoso contra América en la Fecha FIFA y el Clásico Tapatío contra Atlas, por lo que reaparecería en el duelo contra Tigres el 17 de octubre.