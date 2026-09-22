Bryan Gonzalez fue una de las grandes figuras que tuvo Chivas hasta el empate de América en el Clásico Nacional. El defensa se retiró con una molestia en el Estadio Azteca y es duda para enfrentar a Querétaro.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro luego de haber dejado escapar el partido ante América por la jornada 9 del Apertura 2026. De cara al próximo duelo en el Estadio Akron, Jesús Bernal confirmó en ESPN que el Guadalajara no solo se alista para el juego contra los Gallos Blancos, sino que además decidió que Bryan González se realice nuevos estudios para saber qué sucede con él.

Uno de los jugadores destacados del Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional fue el Cotorro, ya que abrió el marcador con un golazo de cabeza. En la segunda mitad, el carrilero izquierdo se retiró con una molestia, el equipo de Gabriel Milito se vino abajo y las Águilas empataron el partido con un doblete de Miguel Borja.

Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, la gran pregunta que se hacen todos en Chivas es si podrá o no contar con Bryan González. El juego ante Querétaro es trascendental, ya que se podría alcanzar el liderazgo de la tabla general si es que Toluca no suma de a 3 ante un Cruz Azul que viene de caer por la mínima diferencia ante Rayados de Monterrey.

Bryan González habló de Almada.

Esta tarde, Jesús Bernal reveló en ESPN que el Guadalajara tomó la decisión de que el Cotorro se realice nuevos estudios para saber si hay una lesión. “Ayer le hicieron unas evaluaciones y hoy tendrá otros estudios también con parte de la gente de Chivas que se encarga de recuperar a los futbolistas para poder determinar exactamente lo que le sucedió. Es un tema muscular”, comentó.

Y agregó: “Por ahora las sensaciones son buenas, pero igual la regla es no arriesgar; si no está al 100%, prefieren guardarlo contra Querétaro, que se recupere durante la Fecha FIFA y ver si puede volver en la fecha número 11 contra el equipo del Atlas. Pero ahí están en eso, hoy habrá una segunda valoración en ese sentido para poder explorar mucho más la lesión que le impidió terminar el Clásico Nacional al futbolista de Chivas”.

Cabe destacar que, para el duelo contra Querétaro, es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Samir Inda y Sebastián Liceaga. A su vez, hay dudas sobre la evolución de sus lesionados, ya que aún se recuperan Miguel Tapias, Miguel Gómez y José Castillo.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El juego se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.