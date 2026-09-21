El Guadalajara se mantiene entre los mejores clubes de toda la Liga MX Femenil tras visitar a las Águilas en la Frontera.

Chivas Femenil venía de caer ante Pumas UNAM y se recuperó contra Tijuana en el Estadio Caliente. Tras lo sucedido en la Frontera, repasamos cómo quedó el equipo en la tabla general de la Liga MX.

El equipo de Antonio Contreras no termina de encontrar una aceptable regularidad ante equipos que en el papel son inferiores. Sin embargo, el Guadalajara logró imponerse gracias a los goles de Alicia Cervantes y Denise Castro.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

Luego de la victoria en el Estadio Caliente, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición con 15 puntos. Las rojiblancas se encuentran a 7 unidades de América, líder de la tabla tras 7 victorias y un empate.

Así van Alicia Cervantes y Denise Castro en la tabla de goleo

Luego de haber anotado ante Tijuana, Alicia Cervantes se ubica en la cuarta posición con 7 goles, mientras que Denise Castro es 30° con 3 dianas. Cabe destacar que la líder de goleo es Geyse Da Silva, de América, con 13 anotaciones.

¿Cuál es el siguiente juego de Chivas Femenil en el Apertura 2026?

El próximo juego de Chivas Femenil será ante Cruz Azul por la jornada 9 del Apertura 2026 en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse el próximo viernes a las 19:00 del Centro de México y podrá verse por la señal de Amazon Prime, además de Fox en Tubi.