Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro por la jornada 10 del Apertura 2026. De cara al duelo ante los Gallos confirman que el Guadalajara tendrá dos bajas más.

El próximo fin de semana, la Selección Mexicana inicia su ciclo mundialista bajo la dirección técnica de Rafa Márquez. En medio de este contexto, el Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a Querétaro, pero con la noticia de que no podrá contar con Sebastián Liceaga y Samir Inda, ya que fueron convocados a la gira que realizará la Selección Mexicana Sub-20.

Al igual que en la Copa del Mundo 2026, el Rebaño Sagrado vuelve a ser la base del Tri en la extensa fecha FIFA de septiembre y octubre. Sin embargo, para el duelo contra Colombia, el conjunto nacional puede solamente contar con 2 jugadores por equipo de la Liga MX, ya que la misma no se detiene en este primer duelo, por lo que el Káiser decidió tener en cuenta a Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

En medio de este contexto, la Selección Mexicana Sub-20 también realizará amistosos de cara a la próxima Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por esta razón, Alex Diego llevó adelante una convocatoria de 22 jugadores, de los cuales 6 son futbolistas del Guadalajara.

Gabriel Milito no tendrá en cuenta Sebastián Liceaga. (Foto: IMAGO7)

Entre los futbolistas del Rebaño Sagrado se encuentran 2 jugadores que día a día practican con Gabriel Milito en el primer equipo. Se trata de Sebastián Liceaga y Samir Inda, quienes en el Apertura 2026 no han tenido acción. En el caso del mediocampista, es un hecho que podría reemplazarlo con Hugo Mata, mientras que con el portero tiene la opción de llevar al banco de suplentes a Cristo Navarrete o Ángel Robinho Romero.

Imagen generada con CHATGPT.

Los convocados de Chivas a la Selección Mexicana de Rafael Márquez

Para la primera fecha FIFA, Rafael Márquez convocó a Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado. Tanto el Piojo como el Tala podrán ser tenidos en cuenta para el duelo contra Colombia, mientras que los restantes se sumarán para los amistosos ante Perú, Chile y Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora se juega México vs. Colombia?

El duelo entre México y Colombia se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 5 y Canal 7 en el territorio nacional.