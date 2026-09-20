Chivas no pudo con América a pesar de haber tenido una diferencia de dos goles a favor. Tras el partido, Ramón Morales estalló en redes sociales.

El Guadalajara jugó un gran primer tiempo en el que se llevó por delante a América, pero en el segundo tiempo entregó la posesión del balón y, gracias a un doblete de Miguel Borja, los azulcremas rescataron un empate. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, afirmó que se manejó muy mal el segundo tiempo.

Durante los primeros 45 minutos, el Rebaño Sagrado llevó adelante un gran partido y fue merecido que se fuera arriba en el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo se replegó en el fondo y no mantuvo el mismo despliegue futbolístico que en la primera mitad, por lo que las Águilas lograron igualar el marcador.

Tras el partido, cientos de aficionados criticaron en redes sociales a Gabriel Milito, a quien identifican como el principal culpable de que Chivas no haya ganado. Consideran que la lectura de los cambios no fue la adecuada al decidir enviar a Efraín Álvarez por Bryan González cuando Hugo Camberos se había desarrollado mejor en ese sector.

Ramón Morales estalló por el empate de Chivas ante América. (Foto: IMAGO7)

Luego de lo vivido en el Estadio Azteca, Ramón Morales, leyenda del Guadalajara, se manifestó en redes sociales para señalar que la segunda mitad se había manejado muy mal. “Pésimo manejo de partido en el 2do tiempo”, expresó el exjugador rojiblanco en X.

Cabe destacar que, en medio de las críticas que aparecen contra Gabriel Milito, Javier Mier fue el único directivo de Chivas que se manifestó para respaldar nuevamente el proyecto futbolístico. “Juntos”, escribió el director deportivo en redes sociales.

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Gabriel Milito admitió que el triunfo se le escapó a Chivas en el Clásico Nacional

Por su parte, luego del empate ante América, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que admitió que se le escapó el partido. “Me hubiese gustado sumar de a 3, teníamos el partido en la mano, controlado, se nos escapó, el futbol tiene esta dinámica”, declaró el técnico argentino en el Estadio Azteca. Y agregó: “Nos faltó calma para hacer posesiones largas y cerrarlo mejor”.