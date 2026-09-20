Amargo domingo para todo Chivas debido a que pasó por encima a América y no supo mantener la diferencia. Tras el partido, Gabriel Milito reaccionó ante un periodista en conferencia de prensa.

Amarga noche en el Estadio Azteca debido a que Chivas pasó de ganar 2-0 a que América lo iguale con un doblete de Miguel Borja y dejó pasar una gran oportunidad para que el Rebaño Sagrado estire la diferencia con las Águilas en la tabla de posiciones. Bryan González fue una de las figuras del equipo rojiblanco hasta su salida gracias a un golazo de cabeza, mientras que Gabriel Milito respondió a un periodista. Por otro lado, afirman que el promotor de Santiago Sandoval inventó el interés de Europa por el canterano.

Así dejó escapar Chivas la victoria contra América

El primer tiempo del Clásico Nacional en el Estadio Azteca tuvo un gran ambiente debido a que Chivas pasó por encima a América. Bryan González abrió el marcador con un golazo de cabeza, mientras que Ricardo Marín anotó el 2-0 parcial. En la segunda mitad, el Guadalajara entregó la pelota y Miguel Borja puso en partido a los de Guillermo Almada con un golazo de chilena. 5 minutos después, el colombiano apareció para la igualdad.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones?

Tras el empate contra América, Chivas se ubica en el segundo lugar con 18 puntos y un partido más que Toluca, que se mantiene líder de la tabla general con 19 unidades. Cabe destacar que las Águilas se ubican en la tercera posición con 17 puntos y un partido menos.

Bryan González anotó un golazo y se retiró lesionado de América vs. Chivas

Como decíamos al principio, una de las figuras de Chivas fue Bryan González, quien apareció de cabeza para anotar el 1-0 parcial. En la segunda mitad se generó preocupación, ya que el Cotorro se retiró del partido con una molestia y en su lugar ingresó Efraín Álvarez, por lo que Roberto Alvarado tomó el lugar del carrilero.

Gabriel Milito respondió a un periodista tras el empate en el Clásico Nacional

Luego del partido, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que tuvo un intenso cruce con un periodista que inició su pregunta afirmando que dejó ir 2 puntos. “Te corrijo, yo no dejé ir puntos. Yo quería los 3 puntos, hay un rival que juega que después de un golazo se metieron al partido. Te lo digo porque siempre tienes ese tinte en tus preguntas”, respondió el argentino.

¿Es mentira el interés de Europa por Santiago Sandoval?

Antes de que se dispute el Clásico Nacional, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el agente de Santiago Sandoval inventó todo sobre el supuesto interés que existe de Europa por el canterano de 19 años. “Su promotor ha empezado a moverle el piso, a mover los conectes que tiene para ir sondeando alguna posibilidad de llevarlo a Europa (…) Su promotor es Manfredo Caleca y él tiene una manera de dirigirse en su trabajo, en la que usa mucho a conveniencia. Tiene una forma de manejarse a nivel mediático de acuerdo a sus intereses y cuando empieza a soltar versiones de sus representados es bueno tomarlo con cierta cautela”, comentó.

Y agregó: “El promotor ha decidido él empezar a explorar algunas posibilidades en Europa, empezar a acercar al muchacho y comenzar a trabajar la relación con clubes en Europa para que a futuro, pueda ser llevado a Europa. Es muy importante aclarar que Santi Sandoval no se está queriendo ir”.