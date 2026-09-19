El juvenil mediocampista que recientemente llegó a la Selección Mexicana ha sido vinculado con clubes en el Viejo Continente, pero ya se habría destapado el origen de los rumores.

La cantera de Chivas sigue consolidándose como la mejor de todo México gracias al surgimiento y consolidación de más y más jugadores que se están convirtiendo en figuras del Rebaño Sagrado en la Liga MX, en donde la nueva promesa se llama Santiago Sandoval.

El mediocampista que fue captado e impulsado por Gabriel Milito ha tenido exhibiciones destacadas desde hace varios meses, por lo que se ha vuelto en el hombre del momento en el futbol mexicano, por lo que los rumores de una posible salida a Europa han comenzado a intensificarse con el transcurrir de los días.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que de momento no hay nada con ningún club que se encuentre interesado en Sando; sin embargo, dejó en claro que el origen de los rumores es el representante del futbolista, quien estaría tratando de fortalecer relación con los equipos del Viejo Continente para favorecer futuras negociaciones.

“Su promotor ha empezado a moverle el piso, a mover los conectes que tiene para ir sondeando alguna posibilidad de llevarlo a Europa (…) Su promotor en Manfredi Caleca y él tiene una manera de dirigirse en su chamba, en la que usa mucho a conveniencia. Tiene una forma de manejarse a nivel mediático de acuerdo a sus intereses y cuando empieza a soltar versiones de sus representados es bueno tomarlo con cierta cautela.

“El promotor ha decidido el empezar a explorar algunas posibilidades en Europa, empezar a acercar al muchacho y comenzar a trabajar la relación con clubes en Europa para que a futuro, pueda ser llevado a Europa. Es muy importante aclarar que Santi Sandoval no se está queriendo ir”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Tranquilidad dentro de Chivas por rumores de salida de Santiago Sandoval

“En el Guadalajara están tranquilos porque no hay una sola oferta en la mesa, no hay nada. Pero el Guadalajara está consciente de cómo operan los promotores, están conscientes de que a partir de este momento tienen que procurar los mecanismos necesarios para que su futbolista esté protegido aquí y no se lo puedan arrebatar. Hay consciencia de que el promotor se ha comenzado a mover, que ha comenzado a filtrar ciertas situaciones”, concluyó el comunicador.

Los números de Santiago Sandoval en Chivas