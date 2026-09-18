El canterano del Guadalajara aseguró que su salida del Rebaño no disminuye las posibilidades de ser campeones para el equipo encabezado por Gabriel Milito.

Las fuerzas básicas de Chivas siguen siendo semillero de grandes talentos para todo el futbol mexicano, en donde su más reciente éxito es Armando González, delantero que explotó con el jersey rojiblanco y que hasta se ganó el llamado a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

Sin embargo, su salida del Guadalajara habría ocasionado que algunos aficionados perdieran la esperanza de poder ser campeones en este Apertura 2026, por lo que la propia Hormiga les envió un mensaje asegurándoles a los seguidores del chiverío que él no era la parte más importante del equipo, sino el esquema de Gabriel Milito y la calidad de todos los futbolistas.

“Yo siempre voy a estar muy feliz con todo lo que Chivas hizo por mi. No tengo más que palabras de agradecimiento y sigue siendo mi familia, Chivas siempre va a ser mi casa. Yo les digo que estén tranquilos, porque el futbol es de equipo y se trabajan muchísimas cosas para poder ser campeones.

“Yo metía los goles, pero yo no era la parte fundamental del equipo. El planteamiento que tiene el profesor, los compañeros que tengo hacían que yo metiera todos esos goles. Es un conjunto de piezas y lo podemos ver ahora que yo ya no estoy, siguen haciendo las cosas muy bien. Por eso les digo que estén tranquilos, porque conozco hasta el más mínima cosa porque ahí viví durante siete años y sé cómo se trabaja y sé lo que están haciendo día a día.

“No es cosa de un solo jugador, es cosa del equipo y lo están haciendo de manera increíble. Confío plenamente en ellos, en el profesor, en todos y estamos cada vez más cerca.

“Antes de que llegara Milito no habíamos calificado ni a Play-In (…) Llegó Milito y pudimos pensar: ‘a ver qué pasa’. Pasamos a Cuartos de Final y lo hicimos muy bien. El siguiente torneo, rompimos el récord de puntos y llegamos a Semifinal. Vamos creciendo y mejorando cada día. Les digo que lo están haciendo muy bien, confío plenamente en ellos“, declaró en entrevista con Villa Villa para TV Azteca.

¿Por qué prefirió irse a Grecia y no a Rusia?

“Por la sanción que tiene Rusia. No es más que eso. Lo que me interesa es jugar al más alto nivel y la liga de Rusia es muy buena, pero tiene la sanción y eso cambia mucho. No puede jugar competencias europeas y aquí llego también a un equipo importante, sobre todo, que tiene competencias importantes que quería jugar, que quería competir, que quería ganar.

“Agradecerle a Chivas y a Amaury, a todos, porque me dieron la oportunidad de venir acá. Sé que no fue fácil, pero les agradezco que hayan estado abiertos a que se haya dado esto”, concluyó el delantero mexicano.

Los números de la Hormiga González en Chivas