El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina y Gabriel Milito debe analizar todas sus opciones para buscar que Chivas se quede con los tres puntos frente al América. Una de las principales decisiones estará en su alineación y en los jugadores que tendrán minutos, especialmente porque hay varios elementos del plantel que la afición se ha preguntado por qué han tenido menos actividad durante el Apertura 2026.

Revelan qué sucede con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda en las Chivas de Gabriel Milito

Jordan Carrillo y Kevin Castañeda llegaron a Chivas con expectativas muy altas, pero hasta ahora ninguno ha conseguido tener el protagonismo que se esperaba. De acuerdo con lo informado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, el principal problema estaría relacionado con su proceso de adaptación a las exigencias de Gabriel Milito, quien suele proporcionar una gran cantidad de información y conceptos tácticos a sus futbolistas, una situación que podría resolverse simplemente con más tiempo de trabajo junto al plantel y el entrenador argentino.

Carrillo y Castañeda fueron cepillados ante Pumas UNAM.

Armando González volvió a anotar, esta vez en su primer partido en Europa League

Armando González tuvo la oportunidad de ser titular en su primer partido de Europa League con el Olympiacos frente al Jagiellonia Białystok y volvió a responder de la mejor manera. La Hormiga anotó el gol del empate que inició la remontada del cuadro de El Pireo en casa, después de que el conjunto polaco se adelantara en el marcador. Más tarde, Roman Yaremchuk apareció para marcar el 2-1, pero el peso del delantero mexicano dentro del equipo griego continúa creciendo.

No todo es color de rosa para la Hormiga, el Olympiacos ya fichó a un delantero para hacerle competencia

Sin embargo, el buen momento de Armando González también viene acompañado de nuevos retos. El Olympiacos ya incorporó a Marius Mouandilmadji como una alternativa para reforzar su ataque, por lo que el delantero mexicano tendrá competencia directa por un lugar en el equipo. La llegada del atacante chadiano no significa necesariamente que La Hormiga vaya a perder protagonismo, pero sí aumenta la exigencia para que continúe demostrando que merece ser una de las principales opciones ofensivas.

Gabriel Milito recupera a José Castillo y toma decisión con Samir Inda y Ángel Chávez para el Clásico

Chivas también recibió buenas noticias de cara al partido contra América, pues el Guadalajara confirmó que José Castillo ya está recuperado y estuvo presente en el entrenamiento del miércoles. A la situación del defensor hay que sumar los casos de Ángel Chávez y Samir Inda, dos canteranos que habitualmente han sido considerados por Gabriel Milito en sus convocatorias, aunque el último fin de semana fueron enviados a disputar minutos con la Sub-21.

Gabriel Milito puso a Roberto Alvarado como el ejemplo a seguir para Hugo Camberos y Santiago Sandoval en Chivas

Gabriel Milito también habló sobre el papel de Roberto Alvarado dentro de Chivas y destacó no solamente todo lo que el Piojo aporta futbolísticamente, sino también la mentalidad que mantiene pese a ser un jugador consolidado en el futbol mexicano. El entrenador argentino lo puso como ejemplo para jóvenes como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, a quienes les dejó claro que deben mantener la humildad y seguir trabajando de la misma manera para continuar teniendo oportunidades con el primer equipo.