Las Águilas sufrirían una dolorosa ausencia de cara al duelo contra el Guadalajara, ajuste que podría hacer que Gabriel Milito también haga adecuaciones en su planteamiento.

El Clásico Nacional del Apertura 2026 está por iniciar, en donde Chivas y América se juegan tres puntos, la cima de la tabla de posiciones y el orgullo de todo el país, en donde el Rebaño recibió una buena noticia de cara al duelo contra los azulcremas en la cancha del Estadio Azteca.

Y es que diversos reportes en torno a las Águilas han confirmado que Guillermo Almada sufrirá una baja importante para el partido contra el Guadalajara, ya que su lateral por derecha, Kevin Álvarez, se perderá el Clásico por un golpe que sufrió durante la semana, del cual no se logró recuperar a tiempo.

La realidad es que se desconoce con certeza quién sea el encargado de cubrir esa zona del campo, en donde todo apuntaría a que fuera Dagoberto Espinoza o el habilitar a Israel Reyes, quien ha venido jugando como defensa central.

¿Por qué es buena noticia la baja de Kevin Álvarez?

El lateral de las Águilas suele buscar constantemente la portería rival, por lo que su ausencia podría ocasionar que el carrilero por izquierda del chiverío tenga más opciones de atacar que de defender, aunque eso dependerá en gran medida del planteamiento que sugiera Gabriel Milito, ya que es una incógnita si alineará a Hugo Camberos o a Bryan González.

Encuesta ¿Quién debería ser el carrilero por izquierda en el Clásico Nacional? ¿Quién debería ser el carrilero por izquierda en el Clásico Nacional? Bryan González Hugo Camberos Ya votaron 2 hinchas

¿Cuáles son las bajas de Chivas para el Clásico Nacional?

El Guadalajara también deberá lidiar con algunas ausencias de cara al partido más importante de la fase regular del Apertura 2026, ya que Gabriel Milito no podrá contar con José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias, todos ellos por lesión, aunque afortunadamente para el Rebaño, ninguno de estos elementos venía siendo titular en las semanas recientes.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.