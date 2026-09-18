El Guadalajara está conectado con su gente y así se demostró a unas horas de disputar el duelo contra el máximo rival del país.

Chivas es el club más grande e importante de México y nuevamente quedó en manifiesto en la Ciudad de México en donde cerca de 5 mil aficionados se dieron cita en el hotel de concentración donde se hospedó el Rebaño para demostrarles su apoyo de cara al Clásico Nacional contra América.

El Guadalajara está viviendo un momento muy dulce en la Liga MX instalándose en los primeros lugares de la tabla de posiciones y desplegando un gran nivel futbolístico que le ha permitido ser considerado como uno de los candidatos más serios al título, por lo que los seguidores del conjunto tapatío están conectados con el plantel.

Es por eso que desde la tarde se fueron reuniendo cientos de aficionados que le dedicaron una serenata a la plantilla de la Perla de Occidente, en donde cantaron y lanzaron porras en favor del chiverío y otros en contra de las Águilas, por lo que los futbolistas salieron para celebrar con su gente.

El buen ambiente que hay en el Guadalajara se percibe en el vestidor, en donde los jugadores retomaron una “tradición” que se instauró durante la Copa del Mundo con el “quiere volar”, en donde algunos elementos fueron lanzados al aire como parte de la fiesta con los aficionados.

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.