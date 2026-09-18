Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Guadalajara frente a las Águilas por la jornada 9 de la Liga MX.

La espera terminó y Chivas deberá encarar uno de los partidos más importantes del calendario cuando visite en la cancha del Estadio Azteca al América en una edición más del Clásico Nacional correspondiente al Apertura 2026 en donde los rojiblancos parten como amplios favoritos.

Aunque es cierto que tanto el Guadalajara como las Águilas están en el top 3 de la tabla de posiciones de la Liga MX, la estadística favorece al Rebaño Sagrado debido al estilo de juego que está demostrando, aunado a la buena racha que presume en donde viene de registrar varias goleadas, en donde la más reciente fue propinada a los Pumas.

Por su parte, los azulcremas han perdido confianza y protagonismo después de que ha registrado derrotas con Monterrey, León y Cruz Azul en sus duelos de Leagues Cup y Liga MX, por lo que el proyecto de Guillermo Almada perdió credibilidad pese al buen arranque de torneo.

Así marcha Chivas en la tabla de posiciones

¿Cuándo y dónde se jugará el América vs. Chivas?

El Clásico Nacional se jugará en la cancha del Estadio Azteca este sábado 19 de septiembre, compromiso que está agendado para que inicie a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el América vs. Chivas?

El Clásico Nacional contará con varias alternativas para poder ser visto por todos dentro del territorio mexicano, ya que será transmitido GRATIS por el Canal 5 de televisión abierta. Por televisión de paga podrá ser visto en TUDN. Por si fuera poco, también podrá verse sin costo alguno vía streaming por la señal de Layvtime en YouTube.