Chivas enfrentará al América en un Clásico Nacional que no solo pondrá frente a frente a los dos máximos rivales del futbol mexicano, sino también a dos de los equipos que mejores resultados han conseguido en el presente Apertura 2026. El Rebaño Sagrado llega ubicado en el segundo lugar de la tabla general, mientras que las Águilas ocupan el tercer puesto, por lo que el encuentro también tendrá implicaciones importantes en la parte alta de la clasificación.

De hecho, resulta curioso observar hasta qué punto ambos equipos han tenido un rendimiento similar durante el torneo: Chivas y América suman cinco triunfos, aunque la diferencia está en que el conjunto rojiblanco registra dos empates y una derrota, mientras que las Águilas tienen un empate y una derrota, además de contar todavía con un partido pendiente.

Sin embargo, uno de los aspectos que podría resultar determinante para el partido es que Chivas y América llegan empatados como las mejores defensas del Apertura 2026, pues ambos solamente han permitido seis goles en contra. Esto demuestra la solidez que han mostrado los dos equipos durante sus encuentros más recientes, aunque hay que considerar que el América tiene un partido menos y, por lo tanto, ha tenido una oportunidad menos de recibir anotaciones.

A su vez, los dos clubes también están empatados en el apartado ofensivo, con 15 goles a favor en lo que va del torneo. En este rubro se encuentran por detrás de Toluca y Cruz Azul, que han marcado 18 y 16 tantos, respectivamente. Por ello, al menos en los números, Chivas y América llegan en condiciones bastante similares tanto en ataque como en defensa, producto del trabajo de dos técnicos que han sabido sacar el máximo rendimiento de sus jugadores.

Ahora habrá que esperar para ver cómo se desempeñan ambos equipos una vez que la pelota comience a rodar, pues todo indica que será un encuentro de máxima intensidad. El Rebaño Sagrado buscará el triunfo a toda costa, mientras que sus aficionados también tendrán un papel importante, pues se espera un Estadio Azteca lleno y con una importante presencia rojiblanca que intentará hacer sentir a Chivas como local.

América podría “estrenar” a sus nuevos jugadores con tal de llevarse el triunfo ante Chivas

Las Águilas también podrían presentar algunas novedades importantes para este Clásico Nacional, ya que varios de sus nuevos jugadores podrían tener minutos por primera vez con el equipo. Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos son algunas de las incorporaciones que podrían debutar ante el Rebaño, mientras que Luis Ángel Malagón también podría reaparecer después de su participación con la Selección Mexicana Sub-21. Además, Miguel Ángel Borja ya tuvo sus primeros minutos y podría volver a aparecer ante Chivas en busca de aportar el poder ofensivo que el América necesita.