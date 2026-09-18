Chivas Sub-21 no ha tenido el inicio de torneo que muchos esperaban después de haberse coronado campeón del Clausura 2026. Aunque el equipo ha logrado recomponer el camino en las jornadas recientes, la realidad es que el Guadalajara todavía se encuentra lejos de la posición que se esperaba de los vigentes campeones y tendrá una nueva oportunidad para demostrar que puede volver a competir en la parte alta.

El Guadalajara Sub-21 lleva tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, aunque esta racha está compuesta por un triunfo y dos empates, por lo que la cosecha de puntos tampoco ha sido demasiado alta. Por ello, qué mejor manera de recuperar confianza que hacerlo justamente frente al máximo rival, recordando además que el América fue el equipo al que Chivas derrotó en la final del torneo pasado para conquistar el campeonato.

Gael García Ortega fue clave en la Final Sub-21.

A diferencia de lo que sucede con los primeros equipos, en esta categoría las Águilas sí llegan en un mejor momento que el Rebaño. América Sub-21 ocupa actualmente el quinto lugar con 15 puntos, mientras que Chivas se encuentra en la séptima posición con 12 unidades. Por ello, conseguir una victoria en el Clásico Nacional no solamente permitiría recortar distancias, sino que también podría representar un importante impulso de confianza para los juveniles rojiblancos.

Ahora habrá que ver qué consiguen los dirigidos por Luis Arce, pues está claro que buscarán evitar que la llamada campeonitis afecte al equipo. Con la liguilla cada vez más cerca, será importante que Chivas llegue no solamente en una mejor posición dentro de la tabla general, sino también con mayor confianza y un funcionamiento colectivo que le permita competir nuevamente por el título.

En cuanto a la producción de jugadores, el portero Robinho Romero, además de Yohan Orozco, Leonel Calderón y Hugo Mata, son algunos de los futbolistas que hicieron la pretemporada con el primer equipo y que deberán seguir sumando minutos y demostrando que pueden convertirse en opciones para Gabriel Milito. El Clásico Nacional será otra oportunidad para que los jóvenes rojiblancos eleven su nivel y demuestren que están listos para dar el siguiente paso.

Robinho Romero viene de ser el héroe en la tanda de penales contra Pumas, Milito ya le echó el ojo

Uno de los futbolistas que más ha llamado la atención es Robinho Romero, quien se ha afianzado como titular de Chivas Sub-21 durante el presente torneo, a pesar de competir por el puesto con Cristo Navarrete. Romero ha iniciado los siete partidos del campeonato y recientemente se convirtió en el héroe de la tanda de penales contra Pumas, donde sus atajadas ayudaron al Guadalajara a sumar dos puntos después del empate ante los felinos. Ahora tendrá una nueva oportunidad de demostrar su nivel nada menos que en el Clásico Nacional, y así seguir sumando puntos para un posible ascenso al Primer Equipo.