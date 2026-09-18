Todos los detalles para que no te pierdas el siguiente compromiso del Guadalajara en el Circuito Rosa en la frontera.

Chivas Femenil sigue siendo víctima de la irregularidad en este Apertura 2026 tras registrar su tercera derrota en los últimos cuatro partidos tras sucumbir ante Rayadas, por lo que el Rebaño está urgido de un triunfo que le permita recuperar confianza y escalar en el grupo 2.

Ahora, el rival es Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, plaza que suele ser muy complicada para todos los equipos debido al pasto sintético; sin embargo, el Rebaño está obligado a salir con el cuchillo entre los dientes para poder empezar a sacudirse las críticas que ha generado su estilo de juego con Antonio Contreras.

Por su parte, las Xolas están en séptimo lugar del grupo con solamente 6 puntos, por lo que un triunfo frente al Guadalajara sería oxígeno puro para tratar de registrar una remontada en la recta final de la fase regular en búsqueda de un lugar en la Liguilla.

¿Cuándo y dónde se jugará el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El duelo entre tapatías y fronterizas se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Caliente, duelo que está programado para arrancar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Tijuana vs. Chivas Femenil?

El partido entre el Guadalajara y la escuadra de Tijuana será transmitido por la señal de Fox One y Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.