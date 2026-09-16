La directiva del Guadalajara habría tomado cartas en el asunto después del cruce del entrenador español con una reportera tras derrota del Rebaño frente a Rayadas.

Chivas Femenil está viviendo momentos de mucha presión desde hace varios meses, ya que la directora deportiva del Rebaño, Nelly Simón, realizó una limpieza en el plantel para brindarle todo el respaldo al entrenador Antonio Contreras, quien fue blanco de polémica debido a sus actitudes y comentarios contra una reportera.

El entrenador español fue señalado debido a su comportamiento en el que menospreció el cuestionamiento de una reportera, actitud que habría ocasionado la molestia dentro de la directiva tapatía según destapó el portal Mediotiempo.

“En Chivas no les gusta la forma en que a veces se expresa Contreras. Ya le habían dicho, pero en el último partido se fue contra una reportera porque no le gustó la pregunta que le hizo y, como se hizo viral en las benditas redes, la directora deportiva, Nelly Simón, estaba que no la calentaba ni el sol por la actitud del español.

“Le regañaron feo, le pusieron su sanción interna y tuvo que disculparse vía redes sociales con la agraviada (…) Y si me lo dijeron muy clarito: o se calma o se calma, porque si no le puede ir muy mal y hasta perder su trabajo, porque además los resultados no están del todo bien”, se explicó en la columna de dicho portal.

¿Qué fue lo que sucedió entre Antonio Contreras y la reportera Michelle Rosas?

Al término del partido que el Guadalajara perdió frente a Rayadas, la reportera Michelle Rosas le lanzó un cuestionamiento al entrenador español sobre sus adecuaciones en el aparato defensivo y el constante cambios de posiciones a varias futbolistas, en donde el europeo de inmediato desestimó la capacidad periodística de la comunicadora, respuesta que se hizo viral en redes sociales.

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