La 'Capi-Tania' y el Chatón no se guardaron nada y manifestaron su descontento por la presencia del entrenador español en el Guadalajara tras percance con reportera.

El escándalo que protagonizó Antonio Contreras en su más reciente conferencia de prensa al frente de Chivas Femenil al volcarse contra una reportera que le cuestionó el bajo rendimiento que ha presumido su equipo en el Apertura 2026 sigue causando revuelo, en donde una de las máximas leyendas del Guadalajara ya alzó la voz al respecto.

Tania Morales, exjugadora y campeona con el Rebaño Femenil en el Apertura 2017, criticó severamente la reacción del entrenador español, asegurando que ese tipo de personas no son bienvenidas en la institución rojiblanca debido a que no representan la identidad del club.

“Queda ese sentimiento y lo tengo que decir, el sentimiento del técnico de cómo planteas el partido. Y triste el tema al final de que lo cuestionan y no me gusta su actitud (…) Una, evade la pregunta. No respondes, no das la cara. Evades la pregunta y encima haces una grosería.

“Al final es este tema de que es el líder del equipo. Los nombres o las individualidades, muy bien, bravo, pero a mí me queda a deber lo colectivo. Me queda a deber el funcionamiento. No se le ve una idea, le mueves un montón a las posiciones y en qué partido (…) No me gusta que este tipo de gente esté en Chivas, porque esto no es Chivas y es el líder. No me gusta esa gente, no es la identidad“, declaró la legendaria mediocampista en el podcast de las Leyendas de Guadalajara.

Chatón Enríquez también se lanzó contra Antonio Contreras

“Aparte le dan una cátedra de información (…) Hay maneras de preguntar. Estuve en cientos de conferencias y hay cada pregunta estúpida. Le dio una cátedra de información, le dio nombres, posiciones, con estadísticas inclusive y qué actitud tan pesada del técnico.

“Mientras está formulando la pregunta se está burlando, la está ignorando. Inclusive exhibiendo y termina tan misógino porque le termina diciendo: ‘fuiste una gran mediocampista, pero muy mala periodista’. Un poquito de empatía y respeto, independientemente de quién seas”, declaró Jorge Enríquez en el mismo espacio.

Los números de Chivas Femenil con Antonio Contreras