El Guadalajara abrió el marcador en la cancha del Estadio Azteca con un jugadón que coronó el carrilero del chiverío.

Chivas es una maquinaria a la ofensiva que pocos equipos logran contener, en donde quedó demostrado que América no puede hacerlo, ya que el Rebaño demostró el poderío que tiene al ataque para sorprender a la zaga azulcrema con un remate sólido de Bryan González.

En una jugada por la banda derecha en donde Daniel Aguirre mandó un servicio preciso a segundo poste para la llegada por sorpresa del Cotorro que se sumó por sorpresa para que se lanzara de ‘palomita‘ para doblegar a Rodolfo Cota.

Unos minutos antes, el propio Cotorro falló la primera jugada del partido cuando intentó un remate cruzado, pero la redonda se negó a entrar pese a un desvió y una reacción del cancerbero americanista.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.