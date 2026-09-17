Bryan González se perdió varios partidos con Chivas, y explicó qué fue lo más difícil para él de este proceso.

Bryan González es uno de los jugadores más importantes dentro del esquema de Gabriel Milito y, antes de sufrir su lesión hace unas semanas, era incluso el futbolista con más minutos desde la llegada del estratega rojiblanco, superando a elementos como Raúl Rangel y Roberto Alvarado. Esto dejó claro el nivel de confianza que el entrenador argentino tenía en el Cotorro.

Desde su llegada al primer equipo, González prácticamente no se había perdido un solo encuentro y llegó a acumular 43 titularidades consecutivas. Sin embargo, la lesión lo obligó a ver los partidos desde afuera e incluso desde la banca, mientras Hugo Camberos aprovechó la oportunidad para ocupar su lugar en el once inicial y tener actuaciones destacadas, haciendo todavía más intensa la competencia interna por ese puesto.

Ahora, en entrevista con el periodista especializado en Chivas, Erick López, Bryan González explicó qué fue lo más complicado de sufrir esta lesión y perder minutos con el Guadalajara. Para el futbolista, lo más duro fue no poder estar disponible para ayudar al equipo y sentir que su esfuerzo no podía verse reflejado dentro de la cancha, además de no poder hacer aquello que más disfruta: jugar al futbol.

“Siempre traté de estar disponible para el equipo, soy una persona que se esfuerza mucho dentro de la cancha y creo que se ve reflejado. Fue muy duro para mí porque, como bien lo comentas, estar jugando y de repente perderte esto que tanto amas fue muy triste“, explicó el Cotorro.

Sin embargo, el Cotorro también decidió encontrarle un lado positivo a este periodo alejado de las canchas. La lesión le permitió pasar más tiempo junto a su familia, algo que normalmente resulta complicado por las exigencias del futbol profesional, mientras que observar a sus compañeros desde fuera también le hizo acumular todavía más ganas de regresar y dar su máximo esfuerzo, tal como demostró en el partido contra Pumas, donde incluso colaboró con un gol.

Ahora, de cara al Clásico Nacional contra América, habrá que esperar para conocer la alineación que presentará Gabriel Milito. No obstante, los reportes más recientes apuntan a que Bryan González volvería a la titularidad y Hugo Camberos regresaría a la banca, aunque esto también deja en evidencia la fuerte competencia interna que existe actualmente en Chivas. Sea quien sea el elegido, el rendimiento mostrado por ambos futbolistas permite pensar que el equipo mantendrá un nivel importante.

Bryan González es uno de los candidatos a ser convocado por Rafa Márquez a Selección Mexicana

El buen momento que atraviesa Bryan González también lo mantiene dentro del radar de la Selección Mexicana. El futbolista del Guadalajara es uno de los candidatos a aparecer en la primera convocatoria de Rafa Márquez, especialmente por la regularidad que había mostrado antes de su lesión y la importancia que tiene dentro del esquema de Gabriel Milito. Si consigue recuperar su lugar en el once, podría tener una nueva oportunidad de demostrar que puede formar parte del proyecto del Tricolor.