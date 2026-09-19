El Guadalajara ha repartido sus anotaciones entre varios futbolistas, en donde estos tres elementos están encendidos y siguen escalando peldaños en el ranking de goleadores.

Chivas ha logrado erradicar la falta de contundencia que registró en el comienzo del Apertura 2026 y la prueba de ello es que ha goleado a sus adversarios en tres de los últimos cuatro partidos que ha disputado, por lo que Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Santiago Sandoval siguen escalando peldaños en la tabla de goleo.

El Guadalajara ha demostrado que no existía dependencia en Armando González, por lo que poco a poco han ido repartiendo la cuota goleadora entre otros futbolistas, en donde el Piojo y el 4K ya presumen cuatro dianas en el semestre, cada uno.

Por su parte, Santiago Sandoval ya presume tres dianas en el Apertura 2026, por lo que en caso de seguir con esa racha que viene registrando, podrá alcanzar muy pronto a Alvarado y a Marín, aunque la realidad es que el liderato de goleo aún está muy lejos, ya que le pertenece, hasta este momento a Salomón Rondón que tiene 8 dianas en el semestre.

Así van Piojo, Marín y Sandoval en la tabla de goleo

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.