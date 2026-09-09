Uno de los jugadores que se destapó en Chivas es Ricardo Marín. Esta tarde habló en conferencia de prensa y le lanzó un mensaje a Rafael Márquez.

El Guadalajara se alista para enfrentar a Pumas en la previa de una nueva edición del Clásico Nacional ante América. De cara al duelo contra los Universitarios, Ricardo Marín habló le lanzó un guiño a Rafa Márquez al señalar que la Selección Mexicana se encuentra en buenas manos.

Tras la venta de Armando González a Olympiacos de Grecia, la pregunta que surgía era en relación a si Gabriel Milito iba a poder o no contar con un nuevo delantero goleador cuando los goles no aparecían. Una semana después de la salida de Hormiga, el 4K se destapó con un doblete ante Tijuana y una anotación ante Atlético de San Luis para ser el goleador del campeonato.

En medio de este contexto, Chivas no solo prepara su partido ante Pumas por el Apertura 2026, sino que además recibió a Rafa Márquez, entrenador de la Selección Mexicana. En conferencia de prensa, Ricardo Marín lanzó un guiño al técnico del Tri al afirmar que está en buenas manos y que espera que tenga una etapa fructífera.

Ricardo Marín contento con Rafa Márquez en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Yo creo que está en las mejores manos en las que pudiera estar la Selección. Sabemos la carrera que hizo Rafa, es algo increíble, es de envidiarse, estuvo en los mejores lugares y en los mejores equipos del mundo. Esperemos que sea una etapa muy fructífera para la Selección, que venga acompañada de muchos campeonatos y que esté en lo más alto”, comentó 4K desde las instalaciones de Verde Valle.

Ricardo Marín no se ve como titular en Chivas

Por otro lado, Ricardo Marín confirmó en la misma conferencia de prensa que no se ve como titular. “El profe nos ha dejado muy marcado que no hay titularidades. Yo no me considero el delantero titular; estoy trabajando para cada partido ganarme mi lugar. Así nos lo hace saber el profe y así es la dinámica que tenemos en el equipo, que el que esté bien lo va a hacer”, declaró el delantero rojiblanco.

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Y agregó: “Eso impulsa evidentemente la competencia interna; por eso, si te has dado cuenta, muchas veces esté quien esté el equipo sigue jugando a lo mismo porque es una línea de trabajo que tenemos muy marcada. Los refuerzos también evidentemente vienen a sumar, sabemos que son jugadores de grandísima calidad y es meternos e integrarlos a la línea de trabajo que tenemos, que es muy exigente pero que está tan bien trabajada que nos va a dar muy buenos frutos”.